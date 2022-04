Maria greift in Bogota nach den Sternen

Tatjana Maria darf weiter von ihrem zweiten Turniersieg ihrer Karriere träumen. Die 34-Jährige erreichte am Samstag das Endspiel von Bogota.

In ihrem ersten Halbfinale seit drei Jahren hatte es Maria mit der Russin Kamilla Rakhimova zu tun. Es war auch ein Duell der Generationen, in dem die 20-jährige Russin, die sich auf Weltranglistenposition 111 bereits vorgearbeitet hat, Favoritin war. Doch dieser Rolle wurde sie nicht gerecht, vielmehr setzte sich Maria klar mit 6:2, 6:2 durch und greift nun am Sonntag nach dem zweiten Turniersieg ihrer Laufbahn.

Im Finale des Sandplatzturniers wird Maria, die ab Montag in der Weltrangliste wieder unter die Top 150 ziehen wird, nicht auf Titelverteidigerin treffen. Die Kolumbianerin Camila Osorio, Nummer eins der Setzliste, unterlag nämlich etwas überraschend der brasilianischen Qualifikantin Laura Pigossi mit mit 5:7, 6:7 (2:7).