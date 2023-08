Maria erreicht in Cleveland das Achtelfinale

Bei den Vorbereitungsturnieren für die am Montag beginnenden US Open haben zwei Deutsche das Achtelfinale erreicht. Tatjana Maria setzte sich in Cleveland gegen Varvara Gracheva durch, Dominik Koepfer besiegte in Winston-Salem Strong Kirchheimer.

Trotz einiger Probleme im zweiten Satz hat Tatjana Maria beim Tennisturnier im US-amerikanischen Cleveland das Achtelfinale erreicht. In ihrem Auftaktmatch bei der Generalprobe für die am Montag in New York beginnenden US Open setzte sich Deutschlands Nummer eins am Dienstag gegen Varvara Gracheva aus Frankreich mit 6:2, 2:6, 6:1 durch.

In der Runde der besten 16 trifft Maria nun auf die an Nummer gesetzte Ukrainerin Anhelina Kalinina. Diese hatte am Samstag das Challenger-Turnier in Barranquilla/Kolumbien gewonnen und wird nun in der Weltrangliste auf Platz 49 geführt.

Maria ist die letzte Deutsche beim WTA-Turnier in Cleveland. Bereits am Montag war Tamara Korpatsch in der ersten Runde gegen Mirra Andrejewa mit 0:6, 6:3, 5:7 ausgeschieden.

Auch Koepfer im Achtelfinale

Beim ATP-Turneir in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina hat derweil Dominik Koepfer ebenfalls das Achtelfinale erreicht. Der 29-Jährige besiegte den US-Amerikaner Strong Kirchheimer glatt in zwei Sätzen (6:3, 6:2) und trifft in der Runde der letzten 16 auf den Sieger der Partie zwischen dem Tschechen Jiri Lehecka und Mitchell Krueger aus den USA.