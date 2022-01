Marcell Jansen wird zur Kraftquelle des HSV III - Niendorfer TSV belohnt sich spät

Der Hamburger SV III darf sich nach dem 2:1 gegen den TuS Osdorf zumindest zarte Hoffnungen auf die Aufstiegsrunde machen, auch weil Ex-Profi Marcell Jansen nach seiner Einwechslung entscheidend zum Sieg beitrug. Bis in die Schlussphase musste im anderen Spiel der Niendorfer TSV um seine verdienten drei Punkte gegen den HEBC Hamburg zittern.

Die dritte Mannschaft des Hamburger SV kommt den Aufstiegsrunden-Plätzen immer näher. Im direkten Duell gegen den TuS Osdorf sah es zunächst aber nicht nach einem erfolgreichen Freitagabend aus, denn Eren drückte einen Foulelfmeter im Nachschuss über die Linie (24.). Danach übernahmen aber die Hausherren das Kommando, Osdorf wurde zu passiv und fing sich kurz vor der Pause den Ausgleich durch Winterneuzugang Burmeister ein, der nach einem Eckball per Kopf einwuchtete.

Im zweiten Spielabschnitt griff Ex-Nationalspieler Marcell Jansen ins Geschehen ein und belebte das Spiel des HSV zusätzlich. Beim entscheidenden 2:1 in der 81. Minute flog der Ball genau zu Jansen, doch Osdorfs Jobmann spritzte dazwischen und fälschte das Leder ins eigene Tor ab. Dank dieses Heimsiegs ist für Jansen und Kollegen der so wichtige Platz vier nur zwei Punkte entfernt, doch die Konkurrenz hat zugegebenermaßen weniger Spiele auf dem Konto.

Aug wird zum Pechvogel

Frei von allen Rechenspielen eilt der Niendorfer TSV weiter dem Feld davon. Das 3:2 gegen den HEBC Hamburg könnte aber Gold wert sein, weil die Gäste trotz der Niederlage im Sonntagsspiel gute Chancen auf die Aufstiegsrunde haben. Der NTSV legte gut los, Ahmadi ließ aber zwei Hochkaräter liegen. Das fällige 1:0 besorgte Fedai in der 22. Minute, der einen Abpraller von der Strafraumgrenze platziert in die Maschen schlenzte. Zur Pause musste sich der Spitzenreiter allenfalls die Frage gefallen lassen, warum er nicht höher führte, an der Leistung gab es ansonsten wenig zu kritisieren. Nach gut einer Stunde kam der HEBC aber zum Ausgleich, Jodeit verwandelte einen Handelfmeter souverän. Die aufkommende Nervosität im Niendorfer Lager beruhigte Ex-Profi Brückner aber schon in der 66. Minute mit einem platzierten Kopfballtor. Doch Jodeit piesackte die Hausherren abermals, als er in der 85. Minute in Uwe-Seeler-Manier per Hinterkopf traf. Sollte der NTSV aus diesem Spiel tatsächlich nur mit einer Punkteteilung rausgehen? Nein! In der Nachspielzeit beförderte der frischverpflichtete und regionalligaerfahrene Aug eine Kutschke-Hereingabe ins eigene Netz, der HEBC war geschlagen, hat aber bei zwei noch ausstehenden Spielen immer noch drei Punkte Vorsprung auf Platz fünf.

Die Spiele zwischen dem SC Victoria Hamburg und dem FC Union Tornesch sowie zwischen dem TSV Buchholz 08 und dem SV Rugenbergen (jeweils Corona) wurden abgesagt.