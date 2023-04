ManUnited-Fans besingen Kane-Wechsel: "Ich habe es gehört"

Wie heiß wird der Poker um Harry Kane in diesem Sommer? Manchester Uniteds Fans gaben am Donnerstagabend ein ungewöhnliches Votum ab.

Ein Sommer ohne Spekulationen um Harry Kane ist inzwischen eine echte Rarität. Doch in diesem Jahr könnten sie besonders heiß werden. Der ewige Torjäger und Leader steht nur noch bis 2024 bei "seinen" Tottenham Hotspur unter Vertrag - mit unabsehbaren Folgen. Davon konnte man am Donnerstagabend in London einen guten Eindruck gewinnen.

Während des Heimspiels der Spurs gegen Manchester United stimmten die Gästefans auf einmal Gesänge über Kane an, und das Ungewöhnliche war, dass sie zwar womöglich Spott gegenüber dem Tottenham-Anhang in sich trugen, aber keineswegs gegenüber Kane: "Harry Kane - wir sehen dich im Juni", schallte es liebevoll durch die Luxus-Arena im Nordosten der Stadt, als United mit 1:0 führte.

"Ich habe es gehört", räumte Kane nach dem Spiel der beiden Top-Four-Rivalen ein, bei dem er Heung-Min Sons Treffer zum 2:2-Endstand vorbereitet hatte. "Aber ich konzentriere mich auf diese Mannschaft und einen starken Abschluss der Saison."

Das offensive Votum der United-Fans war neu, das kolportierte Interesse des Rekordmeisters ist es nicht. Trainer Erik ten Hag beschrieb Kane, den Zweiten der Torschützenliste hinter Erling Haaland, erst am Mittwoch als "großen Spieler und große Persönlichkeit". Schon seit Monaten heißt es, die Red Devils könnten es in diesem Sommer beim Rekordtorschützen der englischen Nationalelf versuchen, möchten aber einen langwierigen Poker mit dem dafür berüchtigten Spurs-Boss Daniel Levy vermeiden.

Kane hält sich bislang bedeckt - und bleibt erneut ohne Titel

Dieser scheint trotz des nahenden Vertragsendes kein Interesse zu haben, den drittbesten Torjäger der Premier-League-Geschichte zu Geld zu machen, auch wenn Ablösen weit jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke gehandelt werden. Vor zwei Jahren hatte Levy ihn nicht zu Manchester City ziehen lassen.

Kane selbst hält sich seit Monaten bedeckt - sowohl in Richtung Verlängerung als auch in Richtung Wechsel. Bei den Spurs, aktuell Fünfter und aus allen Pokalwettbewerben ausgeschieden, bleibt dem bald 30-Jährigen das Problem treu, auf Titel verzichten zu müssen. In seiner Karriere war Kane bislang nur mehrmals Vize - in der Liga, in der Champions League, im Ligapokal und auch bei der EM.

Titel oder ewiger Legendenstatus? Auf diese Frage könnte es beim loyalen Routinier in den finalen Jahren seiner Karriere hinauslaufen. Nicht nur ManUnited wird Kanes Abwägung genau beobachten - in einem Sommer, in dem besonders das Mittelstürmer-Karussell in Bewegung geraten könnte.