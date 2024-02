Malens Wettlauf gegen die Zeit

Das Spiel in Wolfsburg verpasste BVB-Stürmer Donyell Malen verletzt. Pünktlich zu seiner Rückkehr nach Eindhoven soll der Niederländer aber wieder fit sein. Reicht die Zeit bis Dienstag?

Rückkehr an alte Wirkungsstätte gefährdet? Die Generalprobe vor der Partie bei der PSV verpasste Donyell Malen. DeFodi Images via Getty Images

Die Verwunderung war zunächst groß, als der Name vom zuletzt so stark aufspielenden Donyell Malen am Samstagnachmittag in der Startaufstellung von Borussia Dortmund fehlte. Auf der Ersatzbank wurde der Niederländer zwar geführt, er machte sich auch auf dem Rasen der Wolfsburger Arena, in der der BVB an diesem Tag gefordert war, warm.

Schnell aber stellte sich heraus: Mitspielen würde einer der besten Borussen den vergangenen Wochen diesmal nicht. Eine Knieverletzung, die sich der Angreifer tags zuvor im Training zugezogen hatte, bremste Malen aus - und warf zugleich die Frage auf, ob der frühere PSV-Spieler den Wettlauf gegen die Zeit gewinnt und bis zum Champions-League-Spiel an alter Wirkungsstätte in Eindhoven wieder fit wird.

PSV führt souverän in der Liga

Bereits vor den Anpfiff am Samstag hatte sich BVB-Trainer Edin Terzic vorsichtig optimistisch gezeigt. Nach dem spielerisch dürftigen 1:1, in dem die Borussia die Dienste des schnellen, quirligen und treffsicheren Angreifers gut hätte gebrauchen können, äußerte sich auch Sebastian Kehl zuversichtlich: "Wir wollten kein großes Risiko eingehen, hoffen aber, dass er bis Dienstag mit dabei ist", sagte Dortmunds Sportdirektor, der deutliche Kritik an den Schwarz-Gelben übte: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Man muss der Mannschaft ein Stück weit vorwerfen, dass sie arrogant gespielt hat. Wir waren teilweise nicht konsequent genug in den Passfolgen und den Zweikämpfen, haben das Spiel zu sehr laufen lassen."

Am Dienstag wird sich der BVB steigern müssen, trifft er doch auf einen sehr formstarken Herausforderer: Die Mannschaft des früheren BVB-Trainers Peter Bosz führt die niederländische Meisterschaft mit 20 Siegen und zwei Remis aus 22 Partien souverän an und setzte sich in der Gruppenphase der Königsklasse gegen RC Lens und den FC Sevilla durch. Einzig gegen den FC Arsenal zog PSV den Kürzeren.

Malen gelang bei PSV der Durchbruch

Für Malen ist die Reise in seine Heimat in doppelter Hinsicht eine Heimkehr, gelang ihm doch in Eindhoven der Durchbruch als Profi, nachdem er zuvor in der Jugendakademie des FC Arsenal nicht weitergekommen war. "Es ist speziell für mich", sagt der niederländische Nationalspieler vor dem Spiel am Dienstag, bei dem er - so denn das angeschlagene Knie wirklich einen Einsatz zulässt - unter besonderer Beobachtung stehen wird.

"Wir müssen dort alles geben", sagt Kehl vor dem Achtelfinal-Hinspiel. "Wenn man in den beiden Spielen nicht performt, dann ist man raus. Wir brauchen den vollen Einsatz und die volle Fokussierung. Dann bin ich überzeugt davon, dass wir uns eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel erarbeiten können." Mit dem zuletzt so gut spielenden Malen an Bord würde die Aussicht darauf ohne Frage noch ein bisschen besser werden.