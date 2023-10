Makellos: Friedsam beendet Sieglosserie - Auch Siegemund und Korpatsch weiter

Anna-Lena Friedsam, Tamara Korpatsch und Laura Siegemund haben für einen aus deutscher Sicht perfekten Tennis-Nachmittag gesorgt. Gerade für erstere war der Sieg wichtig, musste sie doch zuletzt reihenweise Niederlagen einstecken.

Anna-Lena Friedsam hat ihr erstes Einzel auf WTA-Ebene seit den French Open Ende Mai gewonnen. Die 29-Jährige aus Neuwied schlug beim Turnier im rumänischen Cluj-Napoca am Dienstag die Lokalmatadorin Ilona Georgiana Ghioroaie nach nur 1:03 Stunden mit 6:1, 6:1. Seit den French Open hatte Friedsam sieben Mal in Serie ihr Auftaktmatch verloren: in Bad Homburg, Wimbledon, bei den US Open, in Osaka, Guangzhou, Ningbo und Peking. Nur in Qualifikationsrunden und bei Matches auf Challenger-Niveau ging sie seitdem als Siegerin vom Platz.

Gegen Ghioroaie, Nummer 371 der Welt, war Friedsam in allen Belangen besser, ließ nicht einmal einen Breakball zu. In der 2. Runde trifft die 111. der Weltrangliste nun auf Daria Signur aus der Ukraine, ist also abermals favorisiert.

Kurz nach Friedsams Erfolg griff auch Tamara Korpatsch in Cluj-Napoca ins Geschehen ein. Gegen Leolia Jeanjean aus Frankreich gewann sie nach längerem Kampf über 2:22 Stunden 6:4, 2:6, 6:3. Nun begegnet sie als Nächstes Jodie Burrage aus Großbritannien.

Siegemund bezwingt Nummer 32 der Welt

Am Abend wartet auf die dritte Deutsche in Rumänien, Eva Lys, ihr Auftaktmatch gegen die topgesetzte Sorana Cirstea, die auf Rückenwind ihres Publikums setzen darf.

Beim etwas stärker besetzten WTA-Turnier im chinesischen Nanchang machte Laura Siegemund den makellosen Nachmittag aus deutscher Sicht perfekt. Gegen Xin Yu Wang, immerhin Nummer 32 des Rankings, überzeugte die 35-Jährige auf ganzer Linie. Mit 6:1, 7:5 zog sie ins Achtelfinale ein, wo mit Lucky Loser Ulrikke Eikeri (Nummer 654 der Welt) eine machbare Aufgabe wartet.