"Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien": Die besten Fußballer-Sprüche

Eine Sportler-Karriere ist irgendwann vorbei, die Leistung überdauert die Zeit - wie auch die Sprüche einiger Fußballer.

Fußballer sorgen nicht nur auf dem Platz für Highlights. Einige Aussagen wie etwa "Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien" von Andreas Möller sind mittlerweile legendär und gehören schon fast zum Fußball-Kulturgut. Seit 2006 kürt die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur einmal im Jahr den "Fußballspruch des Jahres".

Neben Möller haben auch viele andere Fußballer und Trainer für den ein oder anderen Lacher gesorgt - die besten Fußballer-Sprüche im Überblick.

"Als ich Single war, wurde unter allen Frauen in München eine Umfrage gemacht, ob sie sich vorstellen können, mit Mehmet Scholl was zu haben. 70 Prozent haben gesagt: Nie wieder!"

Mehmet Scholl

"Optimist bin ich immer, selbst meine Blutgruppe ist positiv."

Toni Polster

"Wenn ich übers Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Und schwimmen kann er auch nicht."

Berti Vogts

"Bin bis fünf Uhr früh in meiner Stammkneipe zu erreichen."

Anrufbeantworter-Ansage von Ansgar Brinkmann

"Ich hab' gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man drauf drückt."

Lothar Matthäus

"Dann kam das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber mir lief's ganz flüssig."

Paul Breitner

"Das Tor gehört zu 70 Prozent mir und zu 40 Prozent dem Wilmots."

Ingo Anderbrügge

"Ich denke nicht vor dem Tor. Das mache ich nie."

Lukas Podolski

Lothar Matthäus und Andreas Möller sorgten für einige Highlights - auf und neben dem Platz. imago images

"Der Trainer hatte nach den ganzen Ausfällen im Angriff nur noch die Wahl zwischen mir und dem Busfahrer. Da der Busfahrer seine Schuhe nicht dabei hatte, habe ich gespielt."

Jan Age Fjörtoft

"Ich habe mit Erich Ribbeck telefoniert, und er hat zu mir gesagt, ich stehe für die Maltareise nicht zur Verfügung."

Andreas Möller

"Die Brasilianer sind ja auch alle technisch serviert."

Andreas Brehme

Vor Krieg und Oliver Kahn. Mehmet Scholl auf die Frage, wovor er Angst hat

"For me, it's scheißegal."

Uli Hoeneß auf die Frage eines englischen Reporters nach seinem Wunschgegner fürs Champions-League-Finale

"Ich habe den vierten Offiziellen gefragt: 'Wie viele Fehler darfst du machen? Denn falls es 15 sind, hast du nur noch einen übrig.' Kaum hatte ich es gesagt, habe ich mich schon umgedreht und war auf dem Weg zur Tribüne. Sie hatten keinen Sinn für Humor."

Jürgen Klopp

"Die Spieler sollen rennen und das Maul halten."

Werner Lorant

"Eier, wir brauchen Eier."

Oliver Kahn

"Wir schießen so wenig Tore, vielleicht heißen wir deshalb auch die Knappen."

Manuel Neuer

"Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech hinzu."

Jürgen Wegmann

"Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt."

Lothar Matthäus

"Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß."

Andreas Brehme

"I think we have a grandios Saison gespielt!"

Roman Weidenfeller nach dem entscheidenden Sieg zur Meisterschaft 2011

"Ich grüße meinen Vater, meine Mutter und ganz besonders meine Eltern."

Toni Polster

"Ich dachte, der Torwart darf im Strafraum die Hände benutzen."

Oliver Kahn nachdem er in der Saison 2000/2001 im gegnerischen Strafraum ein Tor mit den Fäusten erzielt hatte und dafür vom Platz gestellt wurde.

"Herr Lippens, ich verwarne Ihnen"

"Herr Schiedsrichter, ich danke Sie"

Eine Konversation zwischen Willi "Ente" Lippens und dem Schiedsrichter. Lippens wurde des Feldes verwiesen.

Ein echter Spaßvogel: Willi "Ente" Lippens. imago/WEREK

"Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!"

Lothar Matthäus

"Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln. Und die Ärmel natürlich auch."

Lukas Podolski

"Ich hab 'ne Oberschenkel-Zerrung im linken Fuß."

Guido Buchwald

"Aufgeregt war ich nur vorm Abitur. Da war ich aber auch scheiße vorbereitet."

Jürgen Klopp

"Der Trainer hat gesagt, wir sollen uns am Gegner festbeißen. Das habe ich versucht zu beherzigen."

Oliver Kahn nach seinem Biss gegen Heiko Herrlich (1999)

"Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst."

George Best

"Wir mussten das Training eine halbe Stunde unterbrechen, weil die Spieler sich so gefreut haben. Einige haben sogar geweint."

Hans Meyer nach seiner Vertragsverlängerung in Gladbach

"Ich hoffe, dass ich 90 Jahre alt werde. Dann kann ich sagen, ich hätte 100 werden können. Aber ich habe in Nürnberg gearbeitet."

Gertjan Verbeek über sein Traineramt beim 1. FC Nürnberg

Ich sage nur ein Wort: Vielen Dank! Horst Hrubesch

"Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht."

Werner Lorant

"Ihr wisst ja, beim Geschlechtsverkehr dürft Ihr mich immer stören, aber bei der Fresserei ist es einfach scheiße!"

Hans Meyer zu Nürnberger Fans

"Im Kölner Stadion ist immer so eine super Stimmung, da stört eigentlich nur die Mannschaft."

Udo Lattek

"Im Training habe ich mal die Alkoholiker meiner Mannschaft gegen die Antialkoholiker spielen lassen. Die Alkoholiker gewannen 7:1. Da war's mir wurscht. Da hab ich gesagt: Saufts weiter!"

Max Merkel

"Man muss nicht immer die absolute Mehrheit hinter sich haben, manchmal reichen auch 51 Prozent."

Christoph Daum

"Jede Seite hat zwei Medaillen."

Mario Basler

Uli Hoeneß und Udo Lattek waren um einen Spruch nie verlegen. Egon Coordes (M.) war da deutlich zurückhaltender. imago images/Horstmüller

"Mein Name ist Finken, und du wirst gleich hinken."

Herbert Finken stellte sich auf direkte Art bei seinem Gegenspieler vor.

"Natürlich sind da welche richtig sauer auf mich. Denken Sie, der zwölfte Mann oder die, die auf die Tribüne müssen, kommen jeden Tag zu mir und bringen mir ein Körbchen Eier und wir treffen uns und küssen uns?"

Hans Meyer über die Stimmung in der Mannschaft.

Was soll ich mit den Spielern reden, ich bin doch kein Pfarrer. Werner Lorant

"Weil ich in diesem Alter mit dem Rauchen aufgehört habe."

Mehmet Scholl auf die Frage, warum er die Rückennummer sieben trägt.

"Wenn der Kopf richtig funktioniert, ist er das dritte Bein."

Christoph Daum

"Wir sind eine gut intrigierte Truppe."

Lothar Matthäus

"Bei uns in Leverkusen wird jeder eingesperrt, der eine Vuvuzela mit ins Stadion bringt."

Rudi Völler

"Da hab ich gedacht, da tu ich ihn ihm rein in ihn ihm sein Tor."

Horst Hrubesch

"I hope, we have a little bit lucky."

Lothar Matthäus

"Der Ball war so lasch geschossen, den konnte man unterwegs noch aufpumpen."

Eduard Geyer

"Wenn man zu früh auf andere schaut, vergisst man, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren."

Jens Nowotny

"Der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio. Ich meine: Quartett."

Fritz Walter

"Die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen der Ball schön flach oben rein geht."

Mehmet Scholl

Immer für einen Spaß zu haben: Toni Polster mit Comedian Dirk Bach (M.) und Mitspieler Patrick Weiser (re.). imago images/Dahmen

"Wir wollten in Bremen kein Gegentor kassieren. Das ist uns auch bis zum Gegentor ganz gut gelungen."

Thomas Häßler

"Die Werte des Lebens habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Besonders von meinem Vater und meiner Mutter."

Uwe Seeler

"Ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift und ich nicht mehr brülle."

Steffen Baumgart

"Wir stehen mit dem Rücken nicht mehr an der Wand, sondern in der Wand."

Uwe Seeler

"Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte: 'Komm Stefan, zieh deine Sachen aus, jetzt geht's los.'"

Steffen Freund

"Ich werde nicht auf der Bank sitzen, da nehme ich zu viel Platz weg."

Reiner Calmund

"Heute hätte ich meine Sporttasche ins Tor stellen können, dann hätten wir zwei Stück weniger gekriegt."

Oliver Kahn nach dem 1:5 gegen England (2001)

"Ich entscheide die großen Dinge und meine Frau die kleinen. Welche Dinge groß und welche klein sind, entscheidet meine Frau."

Uwe Seeler

"Ich habe versucht, den Spielern das Gefühl zu geben, dass sie Fehler machen dürfen. Das haben sie bis auf wenige Ausnahmen gut gemacht."

Rudi Völler

"Wir waren früher härter - bei uns gab's keine Verletzungen, sondern nur glatte Brüche."

Jürgen Friedrich

"Ich hatte das Talent für die Landesliga und den Kopf für die Bundesliga. Herausgekommen ist die zweite Liga."

Jürgen Klopp

"Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl."

Andreas Möller

Mario ist morgens aufgewacht und hatte eine Verhärtung. Jürgen Klopp über Mario Götze

"Wir sind hierher gefahren und haben gesagt: Okay, wenn wir verlieren, fahren wir wieder nach Hause."

Marko Rehmer

"In jedem Kader gibt es fünf richtig blöde Spieler. Von denen würde einer auf jeden Fall unter der Brücke landen, wenn er nicht Fußball spielen würde."

Hans Meyer

"Jörg Berger ist so ein guter Trainer, der hätte sogar die Titanic gerettet."

Jan Age Fjörtoft

"Es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Niederlage oder Unentschieden."

Franz Beckenbauer

"Junge Spieler sind wie Melonen. Nur wenn du die Melone öffnest und probierst, weißt du sicher, dass sie gut ist."

José Mourinho

"Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken mit Ende."

Pierre Littbarski

Ein Freund klarer Worte: Werner Lorant. imago sportfotodienst

"Wenn Klinsmann Obama ist, dann bin ich Mutter Teresa."

Uli Hoeneß

"Lieber ewiges Talent als gar kein Talent."

Mehmet Scholl

"Mal verliert man und mal gewinnen die anderen."

Otto Rehhagel

Mein Körper besteht aus 68 Kilogramm stahlharter Erotik. Mehmet Scholl

"Wenn jemand mein Leben verfilmen sollte, finde ich, George Clooney sollte mich spielen. Meine Frau denkt, das würde ideal passen."

José Mourinho

"Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben. Und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage."

Franz Beckenbauer

"Schlimmer ist dieses Gejammer. Tut hier weh, tut da weh ... Aber solange sie das Handy halten können, muss ja noch genug Kraft da sein."

Werner Lorant

"München ist wie ein Zahnarztbesuch. Muss jeder mal hin. Kann ziemlich weh tun. Kann aber auch glimpflich ausgehen."

Sebastian Prödl im Vorfeld der Partie gegen den FC Bayern München

"Nächstes Jahr kommt eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid als Franck Ribery."

Uli Hoeneß

"Ich hatte zwischendurch Angst, dass er sich wund gelegen hat und mal gewendet werden muss."

Mehmet Scholl bei der EM 2012 über Mario Gomez

"Nur 20 Prozent der Spieler halten sich im Urlaub an die Vorgaben des Trainers. Mindestens 50 Prozent erholen sich nach dem Motto: 'Wer sich bewegt, der wird erschossen.'"

Hans Meyer

"Unbegreiflich, ich habe keinen Spurt von ihm gesehen."

Werner Lorant nach einem Muskelfaserriss seines Spielers Daniel Borimirov

"Uns steht ein hartes Programm ins Gesicht."

Andreas Brehme

"Wenn ich eine leichte Aufgabe gewollt hätte, wäre ich in Porto geblieben. Ein wunderschöner blauer Stuhl, die Champions-League-Trophäe, Gott, und gleich nach Gott: ich."

José Mourinho nach seiner Ankunft bei Chelsea 2004

"Der Ball ist rund. Wäre er eckig, wäre er ja ein Würfel."

Gyula Lorant

"Wenn man meine Motivation in Flaschen abfüllt, dann kommt man dafür in den Knast, wenn man das verkauft."

Jürgen Klopp

Ich gebe einen Spieler nie auf - höchstens ab. Armin Veh

"Wenn Matthäus Bundestrainer geworden wäre, das wäre wie wenn der Chefspion des KGB Bundeskanzler geworden wäre."

Uli Hoeneß

"Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert."

Olaf Thon

Sein Tor im WM-Finale 1990 machte Andreas Brehme unsterblich - seine Sprüche aber auch. imago/Laci Perenyi

"Wenn meine Oma ein Bus wäre, dann könnte sie hupen."

Dieter Eilts

"Wir haben nur unsere Stärken trainiert, deswegen war das Training heute nach 15 Minuten abgeschlossen."

Josef Hickersberger

"Torwart Jörg Stiel sagte mal, ich wäre sein bester Trainer gewesen. Später erfuhr ich, dass er nur zwei hatte."

Hans Meyer

"Die Bremer sollen ruhig oben stehen bis Weihnachten. Aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Am Ende wird der FC Bayern wie immer vorne sein."

Uli Hoeneß über die Bedeutung der "Herbstmeisterschaft"

"Wir haben zurzeit in der Abwehr einen negativen Lauf. Zurzeit ist fast jeder Treffer drin."

Michael Preetz

"Zu 50 Prozent stehen wir im Viertelfinale, aber die halbe Miete ist das noch nicht!"

Rudi Völler

"Schiedsrichter kommt für mich nicht in Frage, schon eher etwas, das mit Fußball zu tun hat."

Lothar Matthäus