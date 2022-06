Mai kehrt nicht zum FC Bayern zurück

Lars Lukas Mai war zuletzt vom FC Bayern München an Werder Bremen ausgeliehen. Doch es wird keine Rückkehr für den 22-Jährigen zum Rekordmeister geben. Der Innenverteidiger wechselt fest in die Schweiz.

Der FC Lugano verkündet auf seiner Website die Verpflichtung von Lars Lukas Mai und stattet ihn gleich mit einem Vertrag bis 2025 aus. "Lars Lukas kam mit 14 Jahren zum FC Bayern und ist ein gutes Beispiel für die exzellente Ausbildung in unserem Nachwuchsleistungszentrum", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Pressemitteilung der Bayern zitiert. " Unser Anspruch ist es immer, für unsere Jugendspieler einen passenden Karriereplan zu bauen. Das ist uns bei Lars Lukas gelungen, Lugano kann sich auf einen top ausgebildeten Abwehrspieler freuen."

Nachdem Mai 2014 seine Karriere beim FC Bayern startete und dort die Nachwuchsteams durchlief, spielte er in der Saison 2020/21 zunächst ein Jahr beim SV Darmstadt. In der vergangenen Spielzeit schaffte er schließlich bei einer weiteren Leihe mit dem SV Werder Bremen den Aufstieg in die Bundesliga. Dort kam er auf 16 Einsätze in der Liga, spielte allerdings in der Rückrunde kaum mehr eine Rolle.

Nun folgt also der Neuanfang in der Schweiz. Der FC Lugano spielte in der Super League eine starke Saison und wurde Vierter.