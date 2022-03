"Magisch": Benzema verwandelt das Bernabeu in ein Tollhaus

Real Madrid steht im Viertelfinale der Champions League - und das lag einmal mehr an Karim Benzema. Der Angreifer brachte mit einem Hattrick das Bernabeu zum Kochen.

Galavorstellung: Real Madrids Karim Benzema. DeFodi Images via Getty Images

Was für ein Abend für Real Madrid! Im heimischen Bernabeu sorgten die Königlichen für ein Fußballfest, schlugen PSG mit 3:1 und machten nach einem 0:1 im Hinspiel die Madrider Fans sehr glücklich. "Das ist unmenschlich, man hat heute gut sehen können, wie das pusht. Mit solchen Fans im Rücken ist sowas möglich", lobte David Alaba nach der Partie bei DAZN die gute Stimmung im Bernabeu.

Real begann mutig, ließ sich von Paris dann aber hinten reindrücken und kassierte das 0:1. "Es ist positiv, dass wir uns nach dem 0:1 nicht haben verrückt machen lassen. Die zweite Halbzeit war auf jeden Fall magisch. Wir wussten, dass wir hier in Madrid mit den Fans im Rücken alles herausholen können", strahlte Alaba. "In der zweiten Halbzeit waren wir sehr hungrig, haben nochmal mutiger nach vorne gespielt und waren im Pressing noch einmal stärker."

Und dann haben die Königlichen einen Stürmer in ihren Reihen, dessen Qualität nur ganz wenige Spieler haben. Karim Benzema machte sich quasi im Alleingang auf, die Partie zu drehen. Zunächst setzte er Gianluigi Donnarumma unter Druck und leitete somit seinen ersten Treffer selbst ein. Gegen dann zunehmend verunsichert wirkende Gäste aus Paris ließ er mit einem Doppelschlag seine Treffer zwei und drei folgen. Es war ein lupenreiner Hattrick binnen 17 Minuten.

Benzema überholt di Stefano

Angesprochen auf seinen Teamkollegen musste auch Alaba erst einmal kurz überlegen, welche Worte er wählt. "Er hat heute wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Was er für Qualitäten mit sich bringt ist wirklich unfassbar. Wir sind sehr glücklich, dass er in unseren Reihen ist", lobte der Österreicher. Benzema hat nun 309 Tore für Madrid geschossen und damit Real-Ikone Alfredo di Stefano (308 Tore) überholt.

"Das ist für die Fans"

"Das ist Madrid und das ist Benzema", titelte die Marca. Und die AS schrieb: "Benzema ist historisch." Der Stürmer selbst lobte anschließend die Fans. Er selbst hatte dafür gesorgt, dass das Bernabeu zu einem Tollhaus wurde. "Wir brauchen die Fans und das ist für sie. Es war ein sehr schweres Spiel, aber wir haben bis zum Ende alles gegeben und verdienen es zu gewinnen. Wir haben das Hinspiel verloren und sie gingen hier mit 1:0 in Führung, aber unsere Fans haben uns gepusht, sodass wir bis zum Ende alles gegeben haben", so Benzema.