Madden NFL 23 prophezeit den Super-Bowl-LVII-Sieger

Am 13. Februar um 0:30 deutscher Zeit steigt der Super Bowl LVII. Im Vorfeld hat EA SPORTS mit Madden 23 den Sieger des Duells prophezeit. Wer gewinnt und wie realistisch die Vorhersage ist.

Im Fußball ist auf die Vorhersagen von EA SPORTS Verlass. Mit Argentinien sagte das Entwicklerstudio nicht nur den Weltmeister 2022 voraus, sondern lag damit bereits zum vierten Mal in Folge richtig. Auch Frankreich, Deutschland und Spanien wurden vorher orakelt.

Vorweggeschickt: In Sachen Super Bowl traf EA lediglich zu 50 Prozent ins Schwarze - fast schon unheimlich gut der Tipp zum Super Bowl XLIX zwischen den New England Patriots und Seattle Seahawks. Hier prophezeite EA SPORTS nicht nur den richtigen Sieger, sondern auch das richtige Ergebnis (New England Patriots 28:24 Seattle Seahawks). Zuletzt hakte es jedoch etwas. Aus fünf Endspielen gelang nur ein richtiger Tipp.

Chad Johnson sieht klare Angelegenheit

Für den Super Bowl LVII wagt der Madden-Entwickler einen neuen Anlauf. Inszeniert wird dieser durch einen kurzen Videoclip mit Ex-Footballer Chad Johnson. Als Busfahrer unterwegs entlang einer Einöde, taucht der 45-Jährige fata-morgana-ähnlich ins Spiel ein und sieht die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs triumphieren - 31:17.

Geht es nach der Prophezeiung, bringt Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes von 39 Pässen 29 an den Mann und vollführt einen Touchdown. Wide Receiver Artur Juan Brown von den Eagles wird laut der Simulation acht Pässe und einen Touchdown fangen, sein Teamkamerad und Safety Chauncey Gardner Johnson komme auf fünf Tackles und eine Interception. Chris Jones von den Chiefs erziele vier Tackles und zwei Sacks.

Ob EAs Trefferquote bei den Prophezeiungen wieder steigt oder weiter fällt, entscheidet sich am 13. Februar 0:30 deutscher Zeit. Dann steigt das Spektakel im State Farm Stadium in Glendale, Arizona.