Luis Enrique wird deutlich: Mbappé und Neymar fehlen im PSG-Aufgebot

Weder Neymar noch Kylian Mbappé stehen im Aufgebot von Paris Saint-Germain, wenn am Abend an der Seine die Mission Titelverteidigung startet.

Um 21 Uhr (LIVE! bei kicker) startet PSG mit einem Heimspiel gegen den FC Lorient in die Saison. Nicht mit bei den von Neu-Trainer Luis Enrique Auserwählten: die Superstars Mbappé und Neymar sowie der Italiener Marco Verratti.

Alle drei werden mit Wechseln in Verbindung gebracht. Mbappé hatte kürzlich erklärt, dass er in diesem Sommer weder wechseln noch verlängern wolle - womit PSG angesichts des zum 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrages ein ablösefreier Transfer im kommenden Sommer droht.

Das Problem mit dem Financial Fairplay

Eine Konsequenz des Verhaltens Mbappés: Der 24-Jährige trainiert laut "L'Equipe" aktuell mit den Spielern, mit denen PSG in der neuen Saison nicht mehr plant. Eine zum Teil sehr prominent bestückte Übungsgruppe, zu der auch der 58-malige Nationalspieler Julian Draxler zählt. Auch der 29-jährige Ex-Schalker gehört nicht zum Aufgebot gegen Lorient.

PSG habe laut "L'Equipe" zudem verdeutlicht, dass nur ein Mbappé-Verkauf in diesem Sommer den Klub das Financial Fairplay erfüllen lasse. Real Madrid wird mit dem Starstürmer in Verbindung gebracht, den auch die Saudis gerne in ihrer Liga hätten. Ein XXL-Angebot von Al-Hilal Riad hatte Mbappé Ende Juli abgelehnt.

Neymar trainiert individuell - Luis Enriques klare Botschaft

Neymar indes trainierte am Freitag alleine, weil er sich von einer Virusinfektion erholte, wie der Verein mitteilte. Aber nach Medienberichten plant PSG nicht mehr mit dem 31-jährigen Brasilianer. Demnach haben Luis Enrique und Sportdirektor Luis Campos am Mittwoch Neymar, Verratti (30), Hugo Ekitike (21) und dem Ex-Bayern-Profi Juan Bernat (30) mitgeteilt, dass sie keine Zukunft mehr beim Meister haben. Neymars Vertrag in Paris, der ihm pro Jahr 30 Millionen einbringen soll, läuft laut "L'Equipe" noch bis 2027. Neymars Vater hatte allerdings erst am Dienstag einen möglichen Abgang seines Sohnes dementiert.

Der 30-jährige Verratti, der seit elf Jahren im Mittelfeld von PSG spielt, wird mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Der neue PSG-Trainer Luis Enrique hatte sowohl mit Neymar als auch Verratti gesprochen und am Freitag gesagt: "Meine Entscheidungen werden meine Ansichten klar zum Ausdruck bringen."