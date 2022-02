Luhukay: Nach Venlo ist Schluss

Nach VVV Venlo ist Schluss: Jos Luhukay hat verkündet, dass der niederländische Zweitligist seine letzte Station als Trainer sein wird.

Will mit Venlo noch einmal den Aufstieg schaffen, seine Trainerkarriere dann aber beenden: Jos Luhukay. imago images/Pro Shots

Anfang Januar hatte Luhukay seinen Vertrag bei VVV Venlo um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023 verlängert. Nun betonte der 58-Jährige in einem Interview mit der Zeitung "De Limburger": "Nach Venlo werde ich nirgendwo mehr hingehen. Ich werde nicht weitermachen, bis ich 75 bin."

Ein Ziel hat Luhukay allerdings noch: Venlo, das er in der vergangenen Saison nicht vor dem Abstieg bewahrt hatte, noch einmal zum Aufstieg in die Eredivisie führen. Dort werde er dann aber nicht mehr Trainer sein. "Am Tag nach dem Aufstieg ist für mich Schluss. Das habe ich dem Klub bereits mitgeteilt."

Er fühle sich zwar noch "gesund und fit", wolle es nach dieser letzten Station aber ein bisschen ruhiger angehen lassen. In der laufenden Spielzeit wird es mit dem Aufstieg aber wohl nichts mehr. Nach 25 Spielen liegt Venlo in der Tabelle der Keuken Kampioen Divisie nur auf Platz 10, der Rückstand auf Rang vier, der zur Teilnahme an den Aufstiegs-Play-off berechtigt, beträgt 17 Punkte.