Lübeck holt Fortuna Kölns Kapitän Löhden an die Lohmühle - Auch Drinkuth kommt

Jannik Löhden wird in der kommenden Saison für den VfB Lübeck spielen. Der Verteidiger kommt von Fortuna Köln und soll bei der Drittliga-Rückkehr mithelfen. Und er ist nicht der einzige Neue.

Bei der Fortuna spielte Löhden seit Juli 2020 und führte die Domstädter zuletzt auch als Kapitän auf das Feld. Im Sommer trennen sich die Wege nach dann zwei Jahren, der 2,01 Meter große Verteidiger wird dann für den VfB Lübeck auflaufen. Dort erhielt er einen Zweijahresvertrag. "Mit Jannik gewinnen wir sowohl individuelle sportliche Qualität als auch viel Erfahrung, die er jahrelang auf höchstem Regionalliga-Niveau gesammelt hat. Zudem erweitert er unsere taktischen Optionen für die Defensive. Er bringt Kopfball- und Zweikampfstärke ebenso mit wie eine gute Spieleröffnung", sagt VfB-Sportvorstand Sebastian Harms über den Neuzugang in einer Mitteilung des Nord-Regionalligisten.

Impulse erhofft man sich von dem 32-Jährigen auch abseits des Rasens - und damit einen wichtigen Baustein bei der angepeilten Rückkehr in die 3. Liga. "Zudem wird er als gestandene Persönlichkeit dabei helfen, unsere Mannschaft in der kommenden Saison zu führen. Wir haben in unseren Gesprächen bei ihm sofort den Ehrgeiz verspürt, dass er darauf brennt, noch einmal die 3. Liga zu erreichen", so Harms weiter.

Ich bin von der sportlichen Perspektive hier absolut überzeugt. Jannik Löhden

Löhden, der aus Buxtehude bei Hamburg stammt, spielte zwischen 2009 und 2011 neunmal in der 3. Liga für Werder Bremen II. Anschließend zog es ihn zur zweiten Mannschaft von Hannover 96, zweimal gehörte er sogar zum Bundesliga-Aufgebot der Niedersachsen. Es folgten Stationen bei den West-Regionalligisten Viktoria Köln, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen und zuletzt Fortuna Köln, bei denen der Verteidiger immer gesetzt war und auch regelmäßig als Torschütze in Erscheinung trat.

"Es war mir wichtig, wieder bei einem Traditionsverein wie dem VfB zu landen, denn ich habe meine gesamte Laufbahn bei Traditionsvereinen gespielt", sagt der Defensivmann selbst. "Ich bin von der sportlichen Perspektive hier absolut überzeugt und freue mich, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir hier vor den tollen Fans erfolgreichen Lohmühlenfußball spielen können, was zu meiner emotionalen Spielweise ideal passen wird."

Drinkuth kommt aus Jena

Ebenfalls zum VfB kommen wird Felix Drinkuth, dessen aktueller Verein, der FC Carl Zeiss Jena, den Wechsel am Dienstag bekanntgab. Der 27-jährige Offensivspieler, der vor allem auf dem linken Flügel aufläuft, bringt viel Erfahrung mit. Nach seiner Ausbildung beim FC St. Pauli, für den er unter anderem in der U-19-Bundesliga auflief, spielte er für die zweite Mannschaft der Kiez-Kicker, Eintracht Braunschweig II und Eintracht Norderstedt in der Regionalliga.

2018 wechselte er zu den Sportfreunden Lotte in die 3. Liga, kam dort auch für Halle und Zwickau zum Einsatz. Zuletzt bestritt er 13 Regionalliga-Partien für Jena (zwei Tore, eine Vorlage).