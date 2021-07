Lübeck ausgestochen: Offenbach holt Ramaj

Vom Norden in den Südwesten: Elsamed Ramaj wechselt die Regionalliga-Staffel und läuft künftig für die Kickers Offenbach auf. Dabei hätte der VfB Lübeck ihn gerne gehalten.

Wie der OFC am Dienstag bekanntgab, läuft Ramaj künftig für die Hessen auf. Zuletzt stand Ramaj in Lübeck unter Vertrag. Beim Drittliga-Absteiger hatte der Offensivmann in den vergangenen Wochen noch mittrainiert. "Wir hätten ihn auch gerne gehalten", heißt es in einem Twitter-Statement des VfB. Stattdessen habe er sich für ein "attraktives Angebot" aus Offenbach entschieden.

"Elie hat sicher nicht den typischen Werdegang eines Profis, er musste sich in seiner noch jungen Karriere in Deutschland als nicht NLZ-Spieler über die unteren Ligen in den Profifußball kämpfen", sagt Offenbachs Geschäftsführer Thomas Sobotzik über Ramaj, der über Wuppertal, Rhynern, Hohenlimburg, Sprockhövel und Kaan-Marienborn im Jahr 2019 den Sprung in die 3. Liga zu Hansa Rostock geschafft hatte. Nach einer Leihe nach Lübeck verpflichtete der VfB den Offensivmann 2020 fest, in der abgelaufenen Drittliga-Saison absolvierte er für die Norddeutschen 23 Spiele und erzielte zwei Tore.

Nun tritt Ramaj wieder in der Regionalliga an. "Mit seiner Zielstrebigkeit, Dynamik und aggressiven Spielweise mit und gegen den Ball passt er sehr gut zur Spielphilosophie und generell zum OFC", findet Sobotzik.