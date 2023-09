Löwen schießen Bezirksligisten ab - Burghausens Comeback wird nicht belohnt

Während die obersten deutschen Ligen derzeit in der Länderspielpause sind, rollt zumindest im bayerischen Landespokal der Ball. Drittligist 1860 München schlug dabei Bezirksligist DJK Hain deutlich. Wacker Burghausen ist nach einer bitteren Niederlage hingegen ausgeschieden.

Mit sechs Siegen aus den ersten acht Spielen ist dem TSV Aubstadt ein absoluter Traumstart in die neue Saison in der Regionalliga Bayern gelungen. Tabellarisch bedeutet das Rang eins für die Unterfranken, zwei Zähler vor der DJK Vilzing. In der zweiten Runde des bayerischen Landespokals kam es am Dienstagabend dann zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams - mit dem besseren Ende für den Tabellenführer. Tore von Dellinger (10.) und Behr (28.) brachten den TSV früh auf die Siegerstraße, zumal Vilzing nach einer Roten Karte gegen Härtel (44.) schon früh in Unterzahl agierte. Kordick brachte Vilzing zwar noch einmal heran (74.), schlussendlich zog aber Aubstadt eine Runde weiter.

Burghausen verliert im Elfmeterschießen

Andernorts musste der 14. der Regionalliga Bayern, Wacker Burghausen, gegen den Fünftligisten FC Pipinsried ran. Vor heimischen Publikum zeigte sich der Bayernligist von Beginn an erpicht darauf, den Favoriten zu ärgern. Keine zehn Minuten waren gespielt, da traf Wiegert bereits zur Führung für Pipinsried (10.), der Gutia wenig später den zweiten Treffer für den FCP folgen ließ (27.). Burghausen verkürzte durch Schmutz noch vor der Pause (40.), bevor Wiegert mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand nach dem Seitenwechsel wiederherstellte (59.).

Vorbei war es aber noch nicht, denn Winklbauer traf in der 77. Spielminute zum erneuten Anschluss und rettete Wacker dann zwei Minuten vor dem Schlusspfiff ins Elfmeterschießen (88.). In diesem versenkte Gutia den entscheidenden 16. Elfmeter, der Pipinsried ins Viertelfinale des Landespokals schickte.

1860 macht mit Hain kurzen Prozess

Kurzen Prozess machte derweil Drittligist 1860 München, der mit Stammkräften wie Zejnullahu, Tarnat und Frey beim Bezirksligisten DJK Hain antrat. Lakenmacher eröffnete das Torfestival bereits in der dritten Spielminute, während ein Dreierpack von Bonga (14./44./45.+1) sowie Treffer von Frey (40.) und erneut Lakenmacher (42.) bereits im ersten Durchgang klare Verhältnisse schafften. In den zweiten 45 Minuten ließen es die Löwen deutlich ruhiger angehen, ein Freistoß von Cocic und ein Strafstoß von Bonga, der seinen vierten Treffer des Tages erzielte, besorgten schlussendlich den 8:0-Endstand zugunsten des Drittligisten.