Liverpool verabschiedet Matip und Thiago

Am Sonntag endet in Liverpool nicht nur das Kapitel Jürgen Klopp. Die Reds verabschieden auch Joel Matip und Thiago.

Der FC Liverpool hat zwei Tage vor dem letzten Saisonspiel bekanntgegeben, dass Joel Matip und Thiago den Verein im Sommer verlassen werden. Die Verträge laufen aus und werden nicht verlängert.

Matip spielte acht Jahre in Liverpool, gehörte damals zu den ersten Neuverpflichtungen von Jürgen Klopp. Der gebürtige Bochumer wechselte 2016 ablösefrei von Schalke 04 auf die Insel und absolvierte seitdem 201 Pflichtspiele für die Reds. Seine größten Erfolge waren der Champions-League-Gewinn 2019 und ein Jahr später der Meistertitel in der Premier League.

"In all den Jahren, in denen ich mit Fußball zu tun habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich auf allzu viele Spieler gestoßen bin, die mehr geliebt werden als Joel Matip. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es möglich wäre, etwas Schlechtes über ihn zu sagen", sagte Klopp über Matip, der aktuell noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert. Klopp beschrieb den 32-jährigen Innnenverteidiger als "einen wunderbaren Profi, einen wunderbaren Fußballer und einen wunderbaren Menschen": "Wir waren gesegnet, ihn so lange bei uns zu haben, und jetzt können wir ihm nur noch alles Gute wünschen, wenn er eine neue Richtung einschlägt."

Thiago geht nach schwieriger Saison

Wenig später vermeldeten die Reds auch den Abschied von Thiago, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft. Der spanische Mittelfeldspieler wechselte 2020 nach dem Triple-Gewinn der Bayern an die Anfield Road und absolvierte in vier Jahren 98 Pflichtspiele. 2022 holte er mit dem FC Liverpool den englischen Pokal, erzielte beim 6:5-Erfolg im Elfmeterschießen ein Tor.

In dieser Saison kam der 33-Jährige verletzungsbedingt nur auf einen Einsatz. "Ich weiß, dass Verletzungen für ihn und auch für uns frustrierend waren, aber das Niveau, auf dem er spielen konnte, als er verfügbar war, war unglaublich. Daran werde ich mich erinnern", unterstrich Klopp.

Beim Heimspiel am Sonntag gegen die Wolverhampton Wanderers (17 Uhr, LIVE! bei kicker) fällt für Matip und Thiago der letzte Vorhang in Liverpool. Es wird schon allein wegen Klopp ein emotionaler Abschied werden.