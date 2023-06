Liverpool holt Weltmeister Mac Allister - als Schnäppchen?

Der FC Liverpool hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Weltmeister Alexis Mac Allister kommt aus Brighton - offenbar für deutlich weniger Geld als zunächst gedacht.

Nach einer durchwachsenen Saison baut der FC Liverpool seinen Kader um und hat am Donnerstag seinen ersten Neuzugang für die neue Saison bekanntgegeben. Wie seit Tagen erwartet wechselt Weltmeister Alexis Mac Allister vom Premier-League-Überraschungsklub Brighton nach Anfield. Der 24 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler erhält die Rückennummer 10, die zuletzt der heutige Bayern-Profi Sadio Mané bei den Reds getragen hatte, und dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2028.

Und er kommt offenbar zum Schnäppchenpreis: Nachdem wochenlang von einer Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 70 Millionen Euro die Rede war, schrieb Transfer-Experte Fabrizio Romano nun, dass Mac Allister umgerechnet "nur" 40 Millionen Euro koste. Hintergrund soll eine spezielle Ausstiegsklausel im noch bis 2025 gültigen Vertrag sein, den der Spieler erst im Oktober auch mit dem Blick auf einen mittelfristigen Wechsel unterzeichnet hatte.

"Es ist ein Traum, der wahr geworden ist", wird Mac Allister in Liverpools Mitteilung zitiert. "Ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Ich wollte am ersten Tag der Saisonvorbereitung dabei sein, deswegen ist es gut, dass alles erledigt ist."

Mac Allister bestätigte seine WM-Form auch in der Liga

Liverpool erhält mit Mac Allister einen gestandenen Premier-League-Profi, der nicht nur bei Argentiniens WM-Triumph am Ende des vergangenen Kalenderjahres eine tragende Rolle gespielt hatte (sechs Einsätze, ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,0), sondern seine Form auch danach in der Liga bestätigte. Er war absoluter Leistungsträger in Brightons bärenstarker Saison, die mit der Qualifikation für die Europa League endete - in der auch der FC Liverpool antreten muss. Die Reds landeten als Fünfter nur einen Platz vor Mac Allister & Co. und sahen auch in den drei direkten Duellen nicht gut aus (3:3 und 0:3 in der Liga, dazu FA-Cup-Aus per 1:2).

"Es war ein fantastisches Jahr für mich - die Weltmeisterschaft, was wir mit Brighton erreicht haben - aber jetzt ist es Zeit, an Liverpool zu denken", so Mac Allister. "Seit ich die WM gewonnen habe, habe ich gesagt, dass ich mehr Trophäen gewinnen möchte, und ich denke, dass dieser Klub mir dabei helfen wird."

Insgesamt kam die Nummer 10 der Seagulls 2022/23, zu denen er im Februar 2020 gestoßen war, auf 35 Ligaeinsätze und zehn Tore, von denen er sechs per Elfmeter erzielte. Jetzt soll er Liverpools Mittelfeld verstärken, zu dem die ablösefrei verabschiedeten Naby Keita, James Milner und Alex Oxlade-Chamberlain künftig nicht mehr gehören werden. Trainer Jürgen Klopp darf sich auf einen technisch und taktisch starken Rechtsfuß freuen, der auf der Sechs, Acht und Zehn spielen kann.