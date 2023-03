Lisicki erhält Quali-Wildcard für Turnier in Stuttgart

Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat eine Wildcard für die Qualifikation zum hochklassig besetzten Tennis-Turnier in Stuttgart vom 17. bis 23. April bekommen.

Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. "Wir haben uns für sie entschieden, weil wir denken, dass es vielleicht doch noch mal eine Chance ist, dass sie zurückkommen kann", sagte Turnierdirektor Markus Günthardt. Die Berlinerin Lisicki (33) stand 2013 im Endspiel von Wimbledon, ist nach langen Verletzungspausen aber momentan nur noch die Nummer 307 der Welt.

Die Metzingerin Laura Siegemund (35), die das Turnier 2017 überraschend gewonnen hatte, wird dagegen den Porsche Tennis Grand Prix im Einzel womöglich verpassen. Die zwei Wildcards für das Hauptfeld waren an die beiden momentan besten deutschen Tennisspielerinnen, Jule Niemeier und Tatjana Maria, gegangen.

"Wir können keine weitere Wildcard mehr vergeben. Wir haben uns gegen die Laura entschieden. Laura kann wahrscheinlich nur Doppel spielen", sagte die Sportliche Leiterin Anke Huber und begründete dies auch mit dem Respekt vor den Leistungen von Maria und Niemeier in Wimbledon.

Beim Grand-Slam-Turnier in London hatte die Dortmunderin Niemeier im vergangenen Jahr das Viertelfinale, die Schwäbin Maria sogar das Halbfinale erreicht. An der Qualifikation am Wochenende vorher kann Siegemund nicht teilnehmen, weil sie für den Billie-Jean-King-Cup nominiert wurde. Ebenfalls in Stuttgart bestreiten die deutschen Tennis-Damen gegen Brasilien die Abstiegsrelegation.