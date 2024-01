Lindner wechselt zu Belgiens Tabellenführer Union Saint-Gilloise

Heinz Lindner wechselt leihweise in die erste belgische Liga zu Union Saint-Gilloise. Das gab der Tabellenführer am Mittwoch bekannt.

Will noch auf den EM-Zug aufspringen: Heinz Lindner. GEPA pictures

Heinz Lindner hat einen neuen Verein gefunden. Der ÖFB-Goalie kam zuletzt bei seinem Klub FC Sion nicht mehr zum Einsatz und wird jetzt in die erste belgische Liga zu Union Saint-Gilloise verliehen. Sein neuer Verein führt die Liga nach 20 Spielen mit sechs Punkten vor Anderlecht an und ist österreichischen Fans vor allem aufgrund der beiden Duelle mit dem LASK in der Europa League ein Begriff.

Bei Sion war Lindner seit Sommer 2022 aktiv und etablierte sich auch sofort als Stammtorhüter bei den Schweizern. Nach der Diagnose Hodenkrebs im vergangenen Jahr musste der Österreicher pausieren, seit seiner Genesung wartete der 33-Jährige auf regelmäßige Einsätze.

Auch bei Saint-Gilloise wird es für Lindner nicht leicht, Einsatzzeit zu sammeln, hütet doch Kapitän Anthony Moris das Tor der Belgier. Der 33-Jährige gilt allerdings als verletzungsanfällig.

Spielpraxis wäre für Lindner auch im Hinblick auf die kommende EM in Deutschland wichtig. Vor seine Krebserkrankung war er Rangnicks erste Wahl im Nationalteam, seither hat der Ex-Austrianer aber kein Spiel mehr für Österreich bestritten.