Lieber DHB, am Sonntag bitte ohne Panne!

Der Deutsche Handballbund kommuniziert sich munter von einem Fettnäpfchen ins nächste. Kommt jetzt Dominik Klein, Henning Fritz oder Ingo Meckes als neuer Vorstand Sport? Hauptsache nicht am Sonntag.

Eine Kolumne von Daniel Duhr

Schon mal gesehen, wie ein Außenspieler in den Kreis springt, einen Kempa-Pass bekommt und ein Tor wirft? Natürlich. Sieht fantastisch aus. Schon mal gesehen, wie ein Außenspieler in den Kreis springt, keinen Kempa-Pass bekommt und dementsprechend auf die Nase fliegt? Nein? Sieht schlimm aus und läuft dann unter der Überschrift "Unangenehm".

So in etwa scheint auch immer wieder mal die Kommunikation beim DHB zu funktionieren. Einer springt weit in den Kreis - ohne, dass ein Kempa-Anspiel auch nur in Sicht gewesen wäre. Es folgt eine Bruchlandung. Und es bleibt dieses "Unangenehm"-Gefühl.

Bitte keine Memes

Der Deutsche Handballbund versteht sich selbst in seinem Markenleitbild als Verband für - im Grunde genommen - jeden. "Der DHB ist das Dach für alle Handballerinnen und Handballer. Für Teams, Trainer und Vereine. Für Hobbyspieler, Nachwuchstalente und Profisportler. Für Fans, Freunde und Förderer." Mal überlegen. "Fans, Freunde und Förderer" - darunter fallen bestimmt auch die, die mal mehr, mal weniger lustige Memes (bitte nicht auf die Idee kommen, aus einer Laune heraus selbst Memes zu bauen und zu verwenden, lieber DHB!) erstellen und damit die Handballfamilie zum Lachen bringen.

Und die werden gerade tatsächlich verwöhnt mit Steilvorlagen. Die Kommunikations-Pannen beim DHB sind so gut, da muss man überhaupt nichts mehr konstruieren - die kann man einfach so nehmen und eins zu eins in Memes, Glossen, Kolumnen und sonstigen heiteren Formaten verwenden.

Entsprechend an dieser Stelle einfach mal stellvertretend für alle Content-Creator, Insta-Seiten und die drei.zwo.eins-Community ein großes Danke, DHB! Vermutlich wird dieser altruistische Ansatz hinter den Kommunikationspannen und leeren Kempa-Versuchen stecken. Anders sind die immer mal wieder kleineren und auch größeren PR-Fettnäpfchen ja gar nicht zu erklären.

Kürzlich die vermaledeite Verkündung, dass Sportvorstand Axel Kromer Ende des Jahres gehen muss. Und jetzt die Ankündigung, am Tag des EHF-Final4, in der Stadt des EHF-Final4 über den neuen Sportvorstand entscheiden zu wollen. Aber bitte ohne, dass diese Entscheidung den Fokus auf das am selben Tag, in derselben Stadt stattfindende Final4 stört. Mir gefällt der Humor. Denn das kann ja nicht ernst gemeint sein. Entsprechend würde ich auch lachen, wenn es nicht so traurig wäre.

Bitte nicht die nächste Panne am Sonntag!

Und nun - zum Start ins Final4-Wochenende - noch mal kurz ohne Ironie. Hoffentlich kommt am Sonntag nicht die nächste Panne dazu. Man muss es ja schon fast befürchten, dass der DHB ein ähnlich gutes Timing an den Tag legt wie 2023 die Partycrasher des DFB, die die Meldung über die Beurlaubung des Bundestrainers Hansi Flick exakt 15 Minuten, bevor die Deutschen Basketballer erstmals in ihrer Geschichte Weltmeister wurden, veröffentlichten.

Also bitte nicht - auch nicht aus einer spontanen Freude über ein erfolgreiches Personalgespräch oder ähnliches - den neuen Sportvorstand mitten in die Party des 500 Meter weiter feiernden, neuen EHF-Siegers hineinverkünden. Flensburg, die Füchse, Bukarest oder die Löwen werden es Euch danken. Alle anderen Handballfans in Deutschland übrigens auch. Und Ihr selbst im Nachhinein vermutlich auch.

In Zweite Welle schreibt Bestseller-Autor Daniel Duhr regelmäßig über aktuelle Handballthemen auf und neben der Platte. Und lädt Euch damit zur Diskussion ein. Welchen Standpunkt vertretet Ihr? Wir freuen uns auf Eure Meinungen!