Lewandowski gewinnt erste "Müller Trophy"

Die meisten Tore der vergangenen Saison schoss Robert Lewandowski. Dafür erhält der Pole die erste Ausgabe der "Müller Trophy", die er im vergangenen Jahr schon unter anderem Namen bekommen hatte.

Ein Bild aus dem Vorjahr: Robert Lewandowski erhält die Auszeichnung "Striker of the year". Getty Images

2020/21 hatte Lewandowski dem im folgenden August verstorbenen Müller den Bundesliga-Rekord für die meisten Tore in einer Saison abgeluchst - aus 40 Toren wurden 41 -, nun wurde dem Polen im Rahmen der Ballon-d'Or-Zeremonie die erste "Müller Trophy" verliehen.

Diese Auszeichnung geht an den Spieler, der in der abgelaufenen Saison für Klub und Nationalteam die meisten Tore erzielt hat - für den FC Bayern (50 Treffer in 46 Spielen) und die polnische Nationalmannschaft (sieben Tore in zehn Partien) netzte der inzwischen 34-Jährige insgesamt 57-mal ein.

Lewandowski ist unter dieser neuen Bezeichnung zwar Premieren-Preisträger, er verteidigt den Titel aber gewissermaßen auch. Noch unter anderem Namen ("Stürmer des Jahres") hatte der zum FC Barcelona gewechselte Angreifer ihn im Vorjahr wohl als eine Art Trostpreis erhalten, während Lionel Messi umstritten der Ballon d'Or verliehen worden war.