Leverkusen nur Dritter: Wer schoss die meisten Tore in der Schlussviertelstunde?

Wer schoss die meisten Tore in der Schlussviertelstunde?

Die Bundesliga-Saison neigt sich dem Ende zu und Bayer Leverkusen greift nach der ersten Meisterschaft. Trotz vieler Treffer in der Schlussviertelstunde ist die Werkself in dieser Statistik aber gerade so auf dem Treppchen. Getty Images (1), imago images (3)