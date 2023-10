Wirtz wirbelt nach Belieben: Bayer lässt Qarabag keine Chance

Bayer Leverkusen ist ein großer Schritt in Richtung K.-o.-Phase der Europa League geglückt. Qarabag Agdam ließ die Werkself beim Schick-Comeback keine Chance.

So deutlich die Favoritenrolle auf dem Papier den Hausherren zugesprochen worden war, so dominant trat Bayer vor heimischer Kulisse auf. Nur 30 Sekunden waren gespielt, da verpasste Grimaldo die Führung der Werkself knapp. Obwohl Xabi Alonso im Vergleich zum 2:1-Sieg beim VfL Wolfsburg ganze sechs Wechsel vollzogen hatte, lief die Kombinationsmaschinerie Bayers aus dem Stand. Allen voran war dies einem der sechs Neuen, Wirtz, zu verdanken, der in der 4. Minute das 1:0 besorgte und auch danach kaum zu halten war.

Wirtz und Grimaldo machen Xhaka-Patzer vergessen

Bevor Leverkusen jedoch nachlegen konnte, brachte Xhaka mit einem unnötigen Ballverlust und Foul die Gäste zurück. Den vom Schweizer verursachten Elfmeter nahm Bayramov dankend an und verwandelte, obwohl Bayers Pokal-Keeper Kovar noch leicht am Ball war (16.). Mehr sollte von Qarabag im ersten Durchgang allerdings nicht mehr kommen.

Ganz anders der Bundesligaspitzenreiter, der sich nun phasenweise in einen Rausch spielte. Boniface setzte einen Versuch zu hoch an (22.), Adli traf die Latte (23.), Xhakas Kopfball wurde auf der Linie geklärt (23.). Grimaldos erneuter Führungstreffer nach Wirtz-Vorlage war somit überfällig (29.).

Genug hatte Leverkusen und speziell Boniface damit aber noch nicht. Nachdem der Nigerianer einen weiteren Versuch noch verzog (34.), traf er nur Sekunden später nach dem nächsten Assist von Wirtz mit einem sehenswerten Volley zum 3:1 (35.). Der Halbzeitstand, mit dem die Gäste nach einer einseitigen ersten Halbzeit noch gut bedient waren.

Doppelschlag entscheidet endgültig

Den zweiten Durchgang begann Leverkusen dann etwas passiver, drehte nach zehn Minuten aber auf. Erst verzeichnete Wirtz seinen dritten Assist, den Grimaldo veredelte (54.), ehe Tapsoba nach einem Konter per Abstauber die Entscheidung beisteuerte (57.).

Schicks umjubeltes Comeback

Das Spiel entschieden, war dann Zeit für einen ganz besonderen Moment: Die Rückkehr von Stürmer Schick, seit dem 9. März verletzt ausgefallen, sorgte für ein wenig Gänsehaut in der BayArena. Fast noch etwas lauter wurde es nur noch zweimal, als die spielentscheidenden Wirtz nach einem Treffer und drei Assists sowie Grimaldo nach einer Vorlage und einem Doppelpack den Platz verließen.

Dass es nur eine Minute vor seiner Auswechslung nicht sogar noch für einen Dreierpack des Spaniers gereicht hatte, war bloßem Pech zuzuschreiben. Sein herrlicher Freistoß klatschte an die Latte (79.). Das letzte Highlight der Partie.

Bayer 04 Leverkusen erwarten nun intensive Wochen. Bereits am Sonntag geht es um 17.30 Uhr gegen den SC Freiburg weiter, ehe am darauffolgenden Mittwoch der DFB-Pokal auf dem Programm steht. Ab 18 Uhr gastiert die Werkself in Sandhausen. Europäisch treffen beide Kontrahenten am nächsten Spieltag bereits wieder aufeinander. Am 9. November um 18.45 Uhr steigt das Rückspiel in Aserbaidschan.