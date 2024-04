Letzte Titelchance DFB-ePokal: Retten die RBLZ ihre nationale Saison?

Das Final-Event des DFB-ePokal ist für RBLZ Gaming die letzte Chance auf einen großen nationalen Titel in EA SPORTS FC 24. Wir verschaffen euch vorab einen Überblick über die entscheidende Phase des Wettbewerbs.

Bleiben RB Leipzig respektive das eSport-Team RBLZ Gaming erstmals seit 2020 ohne nationale Trophäe? Noch im vergangenen Jahr hatten die Sachsen sowohl die Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) als auch den DFB-ePokal gewonnen. 2024 droht nach Finalpleiten in der VBLCC sowie jüngst in der deutschen Einzelmeisterschaft eine titellose Saison in den heimischen Wettbewerben. Das Final-Event des DFB-ePokal ist die letzte Gelegenheit, dieses Szenario abzuwenden.

Dazu müssen noch drei Begegnungen gewonnen werden, erster Leipziger Gegner im Viertelfinale ist der Hamburger SV. Die Runde der letzten Acht beginnt am heutigen Freitag um 16 Uhr. Über den offiziellen DFB-Stream hinaus sind die letzten Partien des ePokals auch auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport und unter kicker.de/esport zu sehen. Der Anpfiff des ersten Viertelfinals ertönt um 16 Uhr, die Halbfinals folgen morgen ab 18 Uhr und das Finale ist für 21 Uhr angesetzt.

Sieben VBL-Klubs - und ein Kreisligist

Die gute Nachricht für die RBLZ: Der SC Paderborn, der zuletzt zum Leipziger Schreckgespenst avancierte, hatte sich schon in der ersten Hauptrunde vor mehr als zwei Monaten aus dem Turnier verabschiedet. Die Qualitätsdichte unter den verbleibenden acht Teams ist dennoch hoch. Mit Viertelfinalgegner HSV, Werder Bremen, dem FC St. Pauli, Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart und Holstein Kiel greifen noch sechs weitere VBL-Klubs nach der ePokal-Krone.

Ergänzt wird das Teilnehmerfeld des Final-Events, das offline in Frankfurt ausgetragen wird, durch den Kreisligisten DJK Heuweiler. Dieser wird von der eSport-Organisation Blue Dragons repräsentiert und gilt als Außenseiter. Dass der DFB-ePokal wie sein Vorbild vom realen Rasen immer für Überraschungen gut ist, zeigt allerdings die Vergangenheit: Mit dem Celtic Worms FC gewann ein Amateurverein die erste Ausgabe 2021, im letzten Jahr schaffte es der VfR Grünstadt ins Halbfinale.

Von FUT auf 95er: Wem gelingt die Umstellung?

Gespielt werden die restlichen Runden im K.-o.-Format - wer ein Duell verliert, scheidet aus. Jede Begegnung besteht aus mindestens zwei Einzelpartien in EA SPORTS FC 24. Bei Gleichstand nach 90 Ingame-Minuten ist für jedes Spiel eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen vorgesehen. Gewinnt eines der beiden Teams die ersten zwei Partien, zieht dieses in die nächste Runde ein. Holen beide erst mal je einen Sieg, entscheidet ein drittes Match über den Gewinner.

Anders als in der VBLCC und in der VBL-Einzelmeisterschaft wird im DFB-ePokal 2023/24 nicht Ultimate Team, sondern der 95er-Modus gespielt. Viele eSportler müssen sich entsprechend umgewöhnen, das Gameplay fällt im Format der gleichgeschalteten Ingame-Ratings traditionell etwas langsamer aus. Wie gut den einzelnen Spielern diese Umstellung gelingt, dürfte ein großer Faktor dafür sein, wer den Pokal am späten Samstagabend in die Höhe stemmen darf.

Sollten die RBLZ am Ende die Oberhand behalten, würden sie ihre Serie mit mindestens einem nationalen Titel auch im vierten Jahr in Folge aufrechterhalten. Andernfalls blieben nur noch die internationalen Großveranstaltungen der laufenden Saison: Levy Finn Rieck und Anders Vejrgang sind für die FC Pro World Championship qualifiziert. Rieck und Umut Gültekin werden bei der eChampions League an den Start gehen. Zudem ist Vejrgang wohl zum Esports World Cup eingeladen.

Alle Begegnungen und Ergebnisse des DFB-ePokal findet ihr in unserer Übersicht.