Letzte Cuts überstanden: Peterka startet in der NHL

Anders als Lukas Reichel bei den Chicago Blackhawks steht John-Jason Peterka im finalen Kader der Buffalo Sabres für den Auftakt der NHL-Saison.

Der 20 Jahre alte deutsche Nationalstürmer überstand auch den letzten Cut der Sportlichen Leitung der Sabres. Im ersten Saisonspiel am Donnerstag zu Hause gegen die Ottawa Senators (1 Uhr MESZ) kommt es damit wohl zum deutsch-deutschen Duell mit Tim Stützle.

Für Peterka wäre die Partie der insgesamt dritte NHL-Einsatz, nachdem er Ende der vergangenen Saison 2021/22 bereits seine ersten beiden Spiele in der besten Liga der Welt bestritten hatte.

Der gebürtige Münchner Peterka, der von Buffalo 2020 im Draft anfangs der zweiten Runde an insgesamt 34. Stelle ausgewählt worden war, hatte in der vergangenen Saison für das Sabres-Farmteam Rochester Americans in der AHL satte 80 Scorerpunkte in 80 Spielen erzielt.

Reichel muss vorerst ins Farmteam

Das ebenfalls hoch veranlagte deutsche Talent Lukas Reichel wird die Saison dagegen aller Voraussicht nach in der AHL beginnen, nachdem er von den Chicago Blackhawks bereits in der vergangenen Woche erneut ins Farmteam Rockford Ice Hogs geschickt worden war. Der ebenfalls 20-Jährige hatte in der vergangenen Saison bereits elf Einsätze für die Blackhawks in der NHL, in denen er allerdings nur auf einen Assists gekommen war.

Dass Reichel trotz starker Vorbereitung zunächst nicht in der NHL startet, liegt allerdings auch darin begründet, dass das potenzielle Kellerkind Chicago vor einer Übergangssaison erst am Anfang eines Neuaufbaus steht und seinen Toptalenten daher eine bessere Entwicklung jenseits des Drucks einer möglicherweise schwierigen Saison am Tabellenende ermöglichen will.

Im Saisonverlauf dürfte der gebürtige Nürnberger Reichel gleichwohl auf einige NHL-Einsätze kommen.