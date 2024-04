Letzte Chance am Donnerstag: Mehr als 100.000 EM-Tickets zum Verkauf

Bereits am 14. Juni steigt das EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Diesen Donnerstag gibt es eine weitere Chance, Tickets für die Spiele zu erwerben.

Die UEFA stellt gut sechs Wochen vor Beginn der EM in Deutschland ein großes Ticketkontingent zur Verfügung. Von Donnerstag 11 Uhr an können mehr als 100.000 Karten für diverse Spiele über die offizielle Ticketplattform gekauft werden. Das teilte die UEFA am Dienstag mit. Hier heißt es dann schnell sein, denn das Motto lautet: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Die Anzahl der verfügbaren Tickets unterscheide sich von Spiel zu Spiel. Nach mehreren Verlosungen können Fans die Karten nun direkt kaufen. Die zusätzliche Tranche wurde durch drei Faktoren möglich. Zum einen werden Tickets angeboten, die bereits im März und April über die offizielle Wiederverkaufsplattform angeboten wurden. Die Finalisierung der Sitzpläne in den Stadien ist zudem abgeschlossen worden, wodurch weitere Plätze entstanden sind.

Außerdem gibt es laut UEFA einen beträchtlichen Teil an vergünstigten Karten für Plätze mit Sichteinschränkung. Insgesamt standen vor der ersten Verkaufsphase im vergangenen Jahr 2,7 Millionen Tickets zur Verfügung.

Preise starten bei 30 Euro

In der ersten Verkaufsphase im Oktober, als viele Teilnehmer noch nicht feststanden, wurden bereits mehr als eine Millionen Tickets angeboten. In der Gruppenphase kostet ein Ticket je nach Kategorie 30, 60, 150 oder 200 Euro, lediglich für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland werden höhere Preise aufgerufen (50/195/400/600). In der K.-o.-Phase steigen die Preise mit jeder Runde an.

Und wer wieder leer ausgeht? Der kann nur auf Fortuna hoffen. Über die Sponsoren des DFB oder auch der UEFA gibt es zahlreiche Gewinnspiele.