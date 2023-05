Lettland schlägt die Schweiz - und nährt deutsche Olympia-Hoffnungen

Co-Gastgeber Lettland hat bei der Eishockey-WM am letzten Vorrundenspieltag den Sprung ins Viertelfinale geschafft.

Am Dienstagabend gewannen die Letten in Riga etwas überraschend gegen den bis dahin verlustpunktfreien Ersten der Gruppe B Schweiz mit 4:3 nach Verlängerung und treffen nun im Viertelfinale am Donnerstag auf Schweden.



Die Eidgenossen, die bis dahin alle sechs Vorrundenspiele gewonnen hatten, schonten am Dienstag die NHL-Stars Nico Hischier, Nino Niederreiter und Denis Malgin für das Viertelfinale gegen Deutschland.

Deutschland sammelt Punkte für die Weltrangliste

Durch den Viertelfinaleinzug Lettlands ist die WM für den Olympia-Dritten Slowakei vorzeitig beendet. Dies erhöht die Chancen Deutschlands, sich über die Weltrangliste nach dem Ende der Weltmeisterschaft direkt für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand zu qualifizieren.



In den beiden übrigen Viertelfinalspielen am Donnerstag spielt der andere WM-Gastgeber Finnland gegen Rekordweltmeister Kanada und die USA gegen Tschechien.