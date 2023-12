Lerneffekt bei Ancelotti: Der Faktor Brahim

Ein Ergänzungsspieler nutzt seine Chancen und begehrt auf: Brahim Diaz hält Real Madrid auf Kurs - und bringt seinen Trainer in eine Luxussituation.

Carlo Ancelotti ist schon lange dafür bekannt, sich gerne auf eine Stammelf festzulegen. Was ihm momentan aber nicht leicht gemacht wird, da Real Madrid immer wieder Verletzte zu beklagen hat. Das zwingt den 64 Jahre alten Italiener, ungewöhnlich experimentierfreudig aufzustellen - mit Betonung auf freudig, weil die Personalie Brahim Diaz in der Rolle des Experiments aktuell wunderbar funktioniert.

In der neuen 4-2-2-2-Formation der lebenden Trainer-Legende gibt es gleich vier Positionen, für die der 24 Jahre alte Ersatz-Angreifer in Frage kommt, was er beim souveränen 2:0-Sieg über Granada am Samstagabend erneut eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Diaz, beinahe beidfüßig, spielte erst in der zweitvordersten Reihe, dann in der vordersten, zog von der rechten Seite in die Mitte, um Toni Kroos' Traumpass lässig zu verwerten und tankte sich auf der linken Seite auf die Grundlinie, um den zweiten Treffer durch Rodrygo vorzubereiten. Diese wertvolle Vielseitigkeit blieb auch seinem Trainer nicht verborgen.

Zuletzt hatte Real Brahim jahrelang verliehen

"Er spielt aktuell sehr gut, arbeitet sehr viel", lobte Ancelotti Brahim nach dem Spiel: "Egal wo ich ihn aufstelle, er macht immer seinen Job." Der Italiener ist "sehr zufrieden" mit dem Spanier, den Real in den vergangenen drei Spielzeiten an die AC Mailand ausgeliehen hatte, und räumt ein: "Erst hat er nicht viele Chancen bekommen - aber jetzt zeigt er seine Qualitäten."

In Reals vergangenen fünf Pflichtspielen stand Brahim viermal in der Startelf (zwei Tore, eine Vorlage), spielte mindestens 65 und bis zu 88 Minuten - und agierte eigentlich nie wirklich auf der gleichen Position, schon gar nicht das ganze Spiel über. Wer so flexibel und so gut funktioniert, während wichtige Stammkräfte wie Vinicius Junior ausfallen, muss sich auch nicht fürchten, wenn alle wieder fit sind. Brahim verschickt gerade eine Bewerbung für die Stammelf, auf die sich Ancelotti - vor allem in der heißen Saisonphase - so gerne festlegt.