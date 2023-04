Lerch: "An guten Tagen sind wir die stärkere Mannschaft"

Frohen Mutes in den Endspurt - so oder so ähnlich könnte man die derzeitige Gefühlslage bei der TSG Hoffenheim beschreiben, die vor ihrem Highlight-Spiel bei Eintracht Frankfurt (30. April) am kommenden Freitagabend bei Bayer Leverkusen (19.15 Uhr) den fünften Sieg in Serie einfahren will.

Der März war ein nahezu perfekter Monat für die TSG Hoffenheim: Mit Ex-Nationalspielerin Leonie Maier (30) und der Spanierin Marta Cazalla (26) wurden zwei Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt, zudem gab es vier Siege in Serie, welche die Hoffnung auf Rang drei und die damit verbundene Champions-League-Qualifikation weiter am Leben halten. Trainer Stephan Lerch freut sich jetzt schon auf seine beiden Neuzugänge. "Leonie kann der Mannschat mit ihrer Erfahrung sehr viel geben, die jungen Spielerinnen an die Hand nehmen. Sie ist eine gute Ergänzung für unseren Kader", sagt der Coach, der die frühere Münchnerin auf beiden Außenverteidigerpositionen flexibel einplant, aber auch davor warnt, dass Maier nach etwas weniger Spielzeit bei ihrem aktuellen Klub FC Everton Zeit brauchen wird, um wieder ihr altes Niveau zu erreichen.

Die spanische Innenverteidigerin Marta Cazalla, die vom Grashopper Club Zürich kommt, beschreibt Lerch als großgewachsen, diszipliniert, zweikampf-, kopfball- und spielstark. Eine Verteidigerin, "die Kurzpasslösungen bevorzugt und spielerische Akzente setzen will". Von ihrer Persönlichkeit her sei Cazalla eine Spielerin, die "in Hoffenheim den nächsten Schritt gehen will". Das "gute Entwicklungspotential" attestiert Lerch der 26-Jährigen ebenso wie Torgefährlichkeit: Sowohl per Kopf bei Standards als auch per Elfmeter. Zugleich steht die Zukunft von TSG-Innenverteidigerin Luana Bühler über den Sommer hinaus noch nicht fest. Ein Wechsel sei laut Lerch möglich.

TSG-Trio fraglich

Zunächst aber gilt es, die aktuelle Saison erfolgreich fortzusetzen - möglichst mit einem Sieg am Freitag in Leverkusen. Dann erwartet Lerch ein "Geduldsspiel", gegen einen "sehr disziplinierten, eher defensiv eingestellten" Gegner. "Wir wissen, dass es schwierig wird. Leverkusen hat eine gute Struktur, viele gute Umschaltmomente und viel Qualität im Angriff." Die Hoffenheimerinnen selbst müssten entsprechend mit ihrem "zu erwartenden vielen Ballbesitz etwas anfangen, Lösungen finden" und eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive herstellen. "An guten Tagen sind wir die stärkere Mannschaft. So wie wir in der Länderspielpause arbeiten konnten, sind wir sehr optimistisch, dass wir unsere Serie fortsetzen können", stellt Lerch klar. In der Pause gab es immerhin einen 2:1-Testspielsieg gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Köln.

Ein Fragezeichen steht für Freitag noch hinter dem Einsatz von Melissa Kössler (sieben Saisontore), Gia Corley (beide Rückenprobleme) und Fabienne Dongus (Schulterverletzung). Julia Hickelsberger-Füller (Meniskus-OP) und Isabella Hartig (Knieprobleme) sind noch keine Option, laut Lerch aber auf einem guten Weg.