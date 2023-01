Leipzig verlängert mit Trainer Sigtryggsson

Der SC DHfK Leipzig hat den Vertrag mit Trainer Runar Sigtryggsson bis 2025 verlängert. Der Isländer will "noch viel mehr aus der Mannschaft herausholen".

Runar Sigtryggsson hatte des Traineramt in Leipzig erst im vergangenen November übernommen, als die DHfK-Handballer mit 4:16 Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz rangierten. Der 50-Jährige feierte einen perfekten Einstand, gewann mit seiner Mannschaft sechs Spiele in Serie und holte bis zum Jahreswechsel 12:4 Punkte.

Die Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages bis 2025 bezeichnet der Verein deshalb als "logische Konsequenz" und hebt die "klare Handschrift" des Isländers hervor.

"Runar hat in den zwei Monaten bis zum Jahreswechsel unser Team wieder stabilisiert. Dabei hat er eine klare Handschrift erkennen lassen, die uns auch für die Zukunft stark machen kann", sagte Geschäftsführer Karsten Günther.

"Ich habe im November eine verunsicherte Mannschaft übernommen"

Sigtryggsson selbst erklärte: "Ich habe im November eine verunsicherte Mannschaft übernommen. Die Jungs haben vom ersten Moment an mitgezogen und mit aller Macht versucht, sich zu verbessern und wieder zu stabilisieren. Ich denke aber, wir können als Mannschaft noch viel mehr aus uns herausholen. Deshalb habe ich verlängert."

In Abwesenheit der WM-Teilnehmer ist Sigtryggsson mit seiner Mannschaft am vergangenen Freitag in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet. Das erste Bundesligaspiel im neuen Jahr bestreiten die Leipziger am 16. Februar in Melsungen. Zum Heimspielauftakt kommt es am 26. Februar direkt zum Derbyknaller gegen den SC Magdeburg.