Leihe vom FC Bayern: Vilhjalmsdottir sucht Einsatzzeit in Leverkusen

Jill Bayings ging am Mittwoch den Weg von Leverkusen nach München, Karolina Vilhjalmsdottir (21) macht es andersherum. Damit geht die Isländerin der großen Konkurrenz beim FC Bayern vorerst aus dem Weg.

Will sich im Leihjahr weiterentwickeln: Karolina Vilhjalmsdottir. IMAGO/Michaela Merk

Dass Karolina Vilhjalmsdottir die Saison 2023/24 nicht beim FC Bayern verbringen würde, hatte sich schon vor einigen Tagen angedeutet. Aussagen der Bayern-Verantwortlichen wiesen auf eine bevorstehende Leihe hin. Nun ist klar: Die 21 Jahre alte Isländerin bleibt in der Bundesliga und wechselt leihweise zu Bayer Leverkusen. Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt.

Anfang 2021 war sie von Breidablik Kopavogur nach München gekommen, wo sie seitdem als Jokerin fungierte. In der vergangenen Spielzeit brachte sie sogar das Kunststück fertig, in sieben Bundesliga-Einsätzen auf insgesamt acht Ein- oder Auswechslungen zu kommen. Auch in der Champions League wurde sie nur zweimal spät aufs Feld geschickt.

Gegen Harder und Co. wäre es schwierig geworden

Zum Thema Diese Zugänge der Frauen-Bundesliga stehen fest

Damit die Mittelfeldspielerin ihr Talent aber entfalten kann, benötigt sie mehr Einsatzzeiten. Nach der Ankunft von Pernille Harder, Jill Bayings, Samantha Kerr sowie der Rückkehr der verliehenen Weronika Zawistowska hätte sich dieses Unterfangen beim Meister eher schwieriger als leichter gestaltet.

"Karolina bringt als Nationalspielerin trotz ihres noch jungen Alters bereits reichlich internationale Erfahrung mit, die unserer Mannschaft guttun wird", sagt Achim Feifel, der Sportliche Leiter der Leverkusenerinnen. Diese hatten fürs Mittelfeld zuvor schon Paulina Bartz (Eimsbütteler TV), Cecilie Johansen (Aarhus GF) und Synne Skinnes Hansen (Rosenborg Trondheim) verpflichtet.