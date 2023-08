Leichtathletik-WM 2023: Der Zeitplan in der Übersicht

Vom 19. bis 27. August gehen in Budapest die Leichtathletik-Weltmeisterschaften über die Bühne. Dabei fallen an neun Tagen insgesamt 49 Entscheidungen. Der kicker präsentiert den Zeitplan.

Nimmt an den Weltmeisterschaften in Budapest teil: Nicklas Kaul. IMAGO/Chai v.d. Laage

Zum 19. Mal überhaupt finden die Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt, in diesem Jahr erstmals in Ungarn, genauer gesagt in der Hauptstadt Budapest. Die ARD und das ZDF halten die Rechte an den Titelkämpfen und übertragen die WM live im linearen TV sowie im Stream.

Der kicker gibt eine Übersicht zu allen neun Wettkampftagen und wann welche Entscheidungen fallen.

Samstag, 19. August:

8:50 Uhr: 20 km Gehen (M)

20:35 Uhr: Kugelstoßen (M)

20:55 Uhr: 10.000 m (W)

21:47 Uhr: 4x 400 m Staffel (Mixed)

Sonntag, 20. August:

7:15 Uhr: 20 km Gehen (W)

16:55 Uhr: Weitsprung (W)

17:50 Uhr: Hammerwerfen (M)

18:00 Uhr: 800 m Siebenkampf (W)

18:25 Uhr: 10 000 m (M)

19:10 Uhr: 100 m (M)

Montag, 21. August:

19:40 Uhr: Dreisprung (M)

20:30 Uhr: Diskuswerfen (M)

21:40 Uhr: 110 m Hürden (M)

21:50 Uhr: 100 m (W)

Dienstag, 22. August:

19:55 Uhr: Hochsprung (M)

20:20 Uhr: Diskuswerfen (W)

21:30 Uhr: 1500 m (W)

21:42 Uhr: 3000 m Hindernis (M)

Mittwoch, 23. August:

19:30 Uhr: Stabhochsprung (W)

21:15 Uhr: 1500 m (M)

21:35 Uhr: 400 m (W)

21:50 Uhr: 400 m Hürden (M)

Donnerstag, 24. August:

7:00 Uhr: 35 km Gehen (M)

7:00 Uhr: 35 km Gehen (W)

19:30 Uhr: Weitsprung (M)

20:15 Uhr: Hammerwerfen (W)

21:25 Uhr: 100 m Hürden (W)

21:35 Uhr: 400 m (M)

21:50 Uhr: 400 m Hürden (W)

Freitag, 25. August:

19:35 Uhr: Dreisprung (W)

20:20 Uhr: Speerwerfen (W)

21:40 Uhr: 200 m (W)

21:50 Uhr: 200 m (M)

Samstag, 26. August:

7:00 Uhr: Marathon (W)

19:25 Uhr: Stabhochsprung (M)

20:15 Uhr: Kugelstoßen (W)

20:30 Uhr: 800 m (M)

20:50 Uhr: 5000 m (W)

21:25 Uhr: 1500 m Zehnkampf (M)

21:40 Uhr: 4x100 m Staffel (M)

21:50 Uhr: 4x100 m Staffel (W)

Sonntag, 27. August:

7:00 Uhr: Marathon (M)

20:05 Uhr: Hochsprung (W)

20:10 Uhr: 5000 m (M)

20:20 Uhr: Speerwerfen (M)

20:45 Uhr: 800 m (W)

21:10 Uhr: 3000 m Hindernis (W)

21.20 Uhr: Speerwerfen (M)

21:37 Uhr: 4x400 m Staffel (M)

21:47 Uhr: 4x400 m Staffel (W)

Schon im letzten Jahr fanden Weltmeisterschaften in Eugene (USA) statt. Der Grund, dass diesmal nur ein Jahr zwischen den Wettkämpfen liegt, ist die Corona-Pandemie, die wiederum die Ursache dafür war, dass die Olympischen Spiele 2020 ein Jahr später ausgetragen worden sind. Dementsprechend mussten die Weltmeisterschaften von 2021 auf 2022 verlegt werden.