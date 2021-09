League of Legends: Worlds 2021 wohl in Reykjavík

Laut Dot Esports wird die League of Legends-Weltmeisterschaft 2021 nach Island verlegt, das eSport-Event in der Kluft der Beschwörer beginnt am 5. Oktober.

Zuschauer in der Arena gab es zuletzt bei den Worlds 2019 - auch 2021 sollen die Ränge leer bleiben. Riot Games

Eigentlich sollten die Worlds 2021 - wie schon im Vorjahr - in China ausgetragen werden. Riot Games plante ein großes LoL-Fest in fünf Städten und wollte damit den begeisterungsfähigen MOBA-Fans in Ostasien nach einer Weltmeisterschaft ohne Zuschauer doch noch ihre Show bieten. Doch der kalifornische Entwickler musste seine Pläne erneut umwerfen.

Da die Einreisebeschränkungen aktuell aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu gravierend sind, werden die Worlds in Europa ausgetragen, wie Riot im August bestätigte. Das Portal Dot Esports will nun aus "vertrauenswürdigen Quellen" erfahren haben, dass das größte eSport-Event der Welt nach Island verlegt wird. Genauer gesagt nach Reykjavik in die Laugardalshöll Indoor Sporting Arena, die bereits das Mid-Season Invitational im Sommer beherbergte.

Auch der Zeitplan soll bekannt sein

Die Gründe für die Wahl liegen auf der Hand: Die Einreisebeschränkungen sind überschaubar, die Inzidenz weiterhin sehr niedrig und das MSI verlief reibungslos. Lediglich die Teams aus Vietnam dürfen wohl aufgrund von Problemen mit den Visa erneut nicht teilnehmen. Dot Esports berichtet weiter, dass die Play-In-Phase am 5. Oktober starten soll, die Gruppenphase folge vom 11. bis 18. Oktober, die Viertelfinals vom 22. bis 25. Oktober. In die heiße Phase geht es mutmaßlich am 30. und 31. Oktober, wenn die vier Teams der Vorschlussrunde die beiden Finalisten für den 6. November ermitteln sollen.

Erneut keine Fans vor Ort, G2 nicht qualifiziert

Der Traum vom Live-Publikum wird den Spielern wohl abermals verwehrt, wie Dot Esports angibt. Bislang hat sich Riot Games zu den Veröffentlichungen nicht geäußert, eine offizielle Bestätigung soll noch in dieser Woche folgen. Fest stehen hingegen bereits die teilnehmenden Teams, wobei sich G2 Esports erstmals seit fünf Jahren nicht für die Worlds qualifizieren konnten.

Der Halbfinalist aus dem Vorjahr musste seinen LEC-Spot an die MAD Lions abgeben, Dauerteilnehmer Fnatic ist qualifiziert, Rogue steht in den Play-Ins und macht das europäische Trio perfekt. Immerhin teilt G2 sein Leid mit weiteren großen Namen - die chinesischen Teams Top Esports und Suning, beide bei den vergangenen Worlds unter den vier besten Teams, verpassten ebenfalls die Qualifikation.

