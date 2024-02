Lazios Jubilar Immobile fordert gegen Bayern "Freude und Leichtigkeit"

Rechtzeitig vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend gegen Bayern München beendete Lazio Rom eine Serie von drei sieglosen Spielen. Auch dank Ciro Immobile, der in Cagliari ein Jubiläum feiern konnte.

In der 49. Minute erreichte Immobile beim 3:1-Sieg Lazio Roms bei Cagliari Calcio einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Nachdem Cagliari-Keeper Simone Scuffet einen Schuss von Lazios Gustav Isakson zur Seite abprallen lassen musste, schaltete Immobile blitzschnell und schoss den Ball aus spitzem Winkel zum zwischenzeitlichen 2:0 über die Linie.

Es war das 200. Tor Immobiles in der Serie A. Diese Marke erreichten in den letzten 45 Jahren nur Roberto Baggio, Antonio di Natale und Francesco Totti. Immobile ist nun achtbester Torjäger in der Geschichte der italienischen ersten Liga. 168 Treffer erzielte er seit 2016 für Lazio, zwischen 2013 und 2016 27 im Trikot des FC Turin sowie in der Spielzeit 2012/13 fünf für den CFC Genua.

Es war sein zweites Tor im zweiten Spiel in Folge, auch bei der 1:3-Niederlage Lazios bei Atalanta Bergamo am vorangegangenen Spieltag hatte Immobile getroffen, nachdem er zuvor lange Zeit unter Erfolglosigkeit gelitten hatte. Auch wegen Blessuren und den daraus resultierenden fehlenden Einsatzzeiten: Bei seinen bisherigen 19 Liga-Einsätzen wurde er sechsmal ein- sowie achtmal ausgewechselt.

Rechtzeitig vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayern München hat der Ex-Dortmunder wieder zu seiner alten Treffsicherheit gefunden. Das Duell gegen den Deutschen Meister, so Immobiles Forderung, soll Lazio genauso angehen wie die Partie in Cagliari: "Mit purer Freude und Leichtigkeit."

Neue Gerüchte über Abgang im Sommer

Leichtigkeit und Freude vermittelt Immobile derzeit, doch wird er das auch in Zukunft bei Lazio tun? Denn bereits vor dieser Saison sollen den Routinier Klubs aus der Golfregion gelockt haben. Allerdings lag weder im vergangenen Sommer noch in diesem Winter Lazio ein Angebot aus dem Mittleren Osten vor.

Doch laut italienischen Medienberichten könnte sich dies nach dieser Spielzeit ändern. "Ich habe so viel mit dem Lazio-Trikot zu tun, dass ich diesen Weg weitergehen werde", beschwichtigte Immobile vorerst. Aber was im kommenden Sommer passiert, soll offen sein. Immerhin gehört Immobile zu den Großverdienern bei den Laziali, sein Vertrag hat noch eine Laufzeit bis Juni 2026. Dann wäre er 36 Jahre alt, ein vorzeitiger Abgang für ein neues und wohl letztes Abenteuer ist durchaus denkbar.