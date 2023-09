Landespokale: Bayreuth unterliegt Würzburg - Sandhausen standesgemäß

Am Dienstag rollte unter anderem im Landespokal Bayern und in Baden der Ball.

Im Duell der ehemaligen Drittligisten und Liga-Konkurrenten der Regionalliga Bayern haben sich die Würzburger Kickers gegen die SpVgg Bayreuth durchgesetzt. Vor 1262 Zuschauern in der AKON-Arena am Würzburger Dallenberg brachte Caciel die Unterfranken mit einem Lupfer in Führung (24).

Danach blieb die Partie spannend. Sausen hätte für Würzburg erhöhen können, traf jedoch nur die Latte. In der Schlussphase scheiterte Sané abermals am Aluminium - dann war es Meisel, der letzte Zweifel beseitigte (84.). Würzburg steht damit in der 3. Runde des Landespokal Bayerns. Bayreuth hingegen ist raus.

Sandhausen siegt klar - und lässt Chancen liegen

Eine klare Angelegenheit war die Partie im Badischen Pokal zwischen Underdog SpVgg Wallstadt und dem SV Sandhausen. Der Klub aus der Kreisliga Mannheim stellte für den SVS kein Problem da - am Ende hieß es standesgemäß 6:0 für den ehemaligen Zweitligisten, der damit im Viertelfinale steht. Sandhausens Coach Danny Galm rotierte für die Partie, wurde aber nicht enttäuscht: Evina (11. direkter Freistoß; 38.) sorgte für die 2:0-Pausenführung. Danach stellten die Gäste auch ihre nachlässige Chancenverwertung ab: Richardson (49., 57), Ben Balla (59.) und Meier (74.) machten vor 1200 Zuschauern alles klar.

"Es ist nicht immer einfach, gegen einen tief stehenden Gegner zu spielen. Die Chancen für mehr Treffer waren da, deshalb hätte ich mir mehr Tore gewünscht. Am Ende ist es wichtig, dass wir Spielfreude und schöne Tore gesehen haben und sich niemand verletzt hat", wird SVS-Coach Galm auf der Website des SVS zitiert.