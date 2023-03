Landespokal: Essen entgeht Blamage - Auch Elversberg macht es spannend

Rot-Weiss Essen steht im Finale des Niederrheinpokals. Beim 1. FC Bocholt brauchte es allerdings ein Elfmeterschießen. Auch die SV Elversberg hat es im Saarland-Pokal spannend gemacht. In Bayern scheiterten die Würzburger Kickers im Halbfinale.

Rot-Weiss Essen ist am Dienstagabend nur knapp an einer Blamage im Niederrheinpokal vorbeigeschrammt. Gegen den 1. FC Bocholt, aktuell 15. und damit auf einem Abstiegsplatz in der Regionalliga West, ging es bis ins Elfmeterschießen. Dort behielt Flügelspieler Young die Nerven.

Aber der Reihe nach: Die große Rotation ließ Coach Christoph Dabrowski aus. Lediglich Wollschläger (fünf Liga-Einsätze) und Plechaty (sieben Liga-Einsätze) überraschten in der ersten Elf. Es dauerte nur sechs Minuten, da brachte Berlinski die Essener in Führung. Doch der 1. FC Bocholt um die ehemaligen Essener Platzek und Grund blieb im Spiel und kam kurz vor Schluss durch den eingewechselten Bugla tatsächlich zum Ausgleich (86.).

Golz pariert entscheidenden Elfmeter

Nach einer torlosen Verlängerung ging es ins Elfmeterschießen. Dabei sah es schon nach der Niederlage für RWE aus, doch Golz vereitelte die Bocholter Entscheidung und hielt den fünften Elfmeter. Im Anschluss traf der Mvibudulu nur die Latte. Young nutzte das eiskalt aus und schickte den Drittligisten mit 5:4 im Elfmeterschießen ins Finale, wo Rot-Weiß Oberhausen wartet.

Auch Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg machte es im Saarland-Pokal spannend. Beim zwei Klassen tieferen FV Diefflen (Oberliga) gab es im Viertelfinale einen knappen 1:0-Sieg. Trainer Horst Steffen ließ im Vergleich zum 2:1 über den SC Verl nur Torwart Lehmann in der Startelf. Ein Pinckert-Treffer in der 20. Minute genügte am Ende für den Halbfinal-Einzug.

Würzburg scheitert an Titelverteidiger Illertissen

Im bayerischen Totopokal hat es dagegen für die favorisierten Würzburger Kickers nicht gereicht. Der Zweitplatzierte der Regionalliga Bayern scheiterte im Halbfinale am Ligakonkurrenten FV Illertissen, aktuell Achter. In der Hinrunde gab es für die Würzburger noch einen 6:0-Kantersieg beim FVI.

Vor heimischem Publikum gab es für die Mannschaft von Marco Wildersinn dieses Mal allerdings nichts zu holen. Kilic (33.) und Mannhardt (79.) schossen den amtierenden Pokalsieger zur dritten Final-Teilnahme in Serie. Der Gegner wird am 12. April (19 Uhr) zwischen Bayernligist ATSV Erlangen und Drittligist FC Ingolstadt ermittelt.