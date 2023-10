Lamine Yamal wird zum jüngsten Torschützen der Geschichte von La Liga

Lamine Yamal sorgt weiter für Furore. Der 16-jährige Offensivspieler des FC Barcelona avancierte nun zum jüngsten Torschützen in der Geschichte von La Liga.

Seit Monaten ist Lamine Yamal mindestens in Spanien in aller Munde, der Teenager sorgt aufgrund seiner unbekümmerten Spielweise zu Recht dafür. Nun hat der jüngste Torschütze in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft den nächsten Meilenstein erreicht.

Mit gerade einmal 16 Jahren und 87 Tagen ist Lamine Yamal ab sofort der jüngste Torschütze in der Geschichte von La Liga. Der Flügelflitzer hatte beim 2:2 in Granada leichtes Spiel, schließlich musste er den Ball wenige Minuten vor dem Abpfiff aus kurzer Distanz nur noch einschieben.

Vorgänger Fabrice Olinga bleibt ein Alleinstellungsmerkmal

Der zuvor jüngste Torschütze in der Geschichte von La Liga war ein Spieler des FC Malaga: Der mittlerweile vereinslose Stürmer Fabrice Olinga schoss im Alter von 16 Jahren und 98 Tagen als Joker bei Celta Vigo kurz vor Schluss den 1:0-Siegtreffer. Am ersten Spieltag der Saison 2012/13 hatte der Kameruner auch sein Profidebüt gefeiert.

Unter den jüngsten Torschützen in Spaniens Beletage sind weitere illustre Namen vertreten: Bilbao-Legende Iker Muniain (Platz 3 mit 16 Jahren und 289 Tagen), Ansu Fati (16 Jahre, 304 Tage), Bojan (17 Jahre, 53 Tage), Juanmi (17 Jahre, 115 Tage), Gavi (17 Jahre, 135 Tage), Santi Mina (17 Jahre, 283 Tage), FCB-Kreativgeist Pedri (17 Jahre, 348 Tage), Ex-Wolfsburger Ignacio Gamacho (17 Jahre, 365 Tage) und - natürlich - Lionel Messi (17 Jahre, 311 Tage), der am 1. Mai 2005 sein erstes von etlichen Toren auf Profiebene erzielte.

Zu Lamine Yamal Der Rucksack wandert weiter

Lamine Yamal war trotz seines Rekordes nicht gänzlich zufrieden. "Ein Sieg wäre mir lieber gewesen." Barça, für das der 16-Jährige bis Sonntagabend weder in der Liga (Debüt mit 15) noch in der Champions League getroffen hatte, lief in Granada bereits nach 17 Sekunden einem Rückstand hinterher und konnte diesen nicht mehr in einen Sieg ummünzen.

Vertrag in Barcelona läuft bis 2026

Bei den Fans der Blaugrana dürfte sicherlich dennoch Freude aufkommen, sie werden Lamine Yamal wohl noch einige Jahre bestaunen. Der nach Youssoufa Moukoko "nur" zweitjüngste Spieler in der Geschichte der Champions League hatte seinen Vertrag in Barcelona kürzlich bis mindestens 2026 verlängert.

Moukoko ist übrigens der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte mit 16 Jahren und 28 Tagen. Ebenso wie Amedeo Amadei, der für die AS Rom 1937 mit 15 Jahren und 287 Tagen die Bestmarke in der Serie A aufstellte und Richard Krawczyk vom RC Lens (er traf 1963 mit 16 Jahren und 107 Tagen), ist der BVB-Angreifer in dieser Bestenliste jünger als Lamine Yamal.

Premier League stellt "ältesten" der jüngsten Torschützen

Der "älteste" unter den jüngsten Torschützen der europäischen Top-Ligen ist James Vaughan, der 2005 für den FC Everton mit 16 Jahren und 270 Tagen sein erstes Tor erzielte.