Laimer ruft CL-Titel als Ziel aus und hofft auf Wiedersehen mit ÖFB-Teamkollegen

Mit einem disziplinierten Auftritt sicherte sich der FC Bayern einen 1:0-Heimsieg über Arsenal und den damit verbundenen erstmaligen Aufstieg in das Champions-League-Halbfinale seit vier Jahren. Daran hatte auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer seinen Anteil, der nun den Pokal nach München holen will und sich über ein Duell gegen einen ehemaligen Mitspieler freuen würde.

Nach Schachspiel im ersten Durchgang sorgte Bayern München in der zweiten Halbzeit des Champions-League-Duells gegen den FC Arsenal mit einem starken Auftritt für einen knappen Heimsieg und den Aufstieg in das Halbfinale. Erstmals seit 2020 stehen die Münchner wieder unter den besten vier Mannschaften Europas und dürfen nach dem Verpassen des Meister- sowie Pokaltitels zumindest noch auf europäischer Ebene vom Gewinn von Edelmetall träumen.

Ein wichtiger Faktor war dabei auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, für den Cheftrainer Thomas Tuchel nach einer souveränen Vorstellung als Sechser ein Sonderlob übrig hatte. Der 26-jährige Salzburger klebte wie eine Klette an Arsenals Spielmacher Martin Ödegaard und sorgte mit einer Energieleistung für reichlich Stabilität in der Zentrale des deutschen Rekordmeisters.

"Diese Spieler auf der Sechs, die noch laufen können, wenn andere müde werden: Das ist Konrad Laimer. Das ist sein Spiel. Wenn die anderen merken, ich komm' nicht mehr zurück, dann kann er noch einmal diesen Sprint anziehen", lobte auch der ehemalige DFB-Profi Steffen Freund bei "ServusTV" die Laufleistung des 34-fachen Nationalspieler Österreichs, der in beiden Partien gegen Arsenal jeweils über die gesamte Spieldistanz auf dem Platz stand.

Auch Jan Åge Fjörtoft hob den bedingungslosen Einsatz des Mittelfeldakteurs hervor, der gegen die "Gunners" nicht müde zu kriegen war: "Konrad Laimer ist ja fast wie Forrest Gump. Das brauchst du. Da sind noch sechs, sieben Minuten zu spielen. Da brauchst du Spieler, die Verantwortung übernehmen."

Laimer hofft auf BVB-Duell im Finale

Die übernahm Laimer, der sich beim letzten Testspiel des österreichischen Nationalteams gegen die Türkei (6:1) auch die Kapitänsbinde überstreifen durfte, allemal. Mit einer Passquote von 84 Prozent zählte er zu den sichersten Akteuren auf dem Feld und hielt im Zweigespann mit Leon Goretzka bis zum Schluss die wichtige Null. Nach den Enttäuschungen in der Meisterschaft sowie des DFB-Pokals könnte er mit seiner Mannschaft dafür im höchsten europäischen Klubbewerb mit einem Triumph für einen versöhnlichen Abschluss einer schwierigen Saison sorgen.

"Das ist der einzige Wettbewerb, wo wir noch dabei sind. Deswegen war es heute auch ein besonderes Spiel. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir heute verdient weitergekommen sind", so Laimer, der noch vor dem kommenden Halbfinale gegen Real Madrid schon Größeres im Blick hat: "Wir stehen im Halbfinale und jetzt wollen wir noch ins Finale und dann das Ding mit nach Hause holen."

Dort könnte es im Londoner Wembley-Stadion tatsächlich zur Neuauflage des Endspiels von 2013 kommen, als die Bayern mit 2:1 über Borussia Dortmund triumphierten. Dann würde es auch zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Vereins- und aktuellen Nationalteamkollegen Marcel Sabitzer kommen, der seinen Klub mit einem Tor sowie zwei Assists in die Runde der letzten vier Mannschaften geführt hat. Ein Aufeinandertreffen mit dem aktuellen Anführer der Vorlagenwertung in der Königsklasse würde Laimer, der mit dem 30-Jährigen in 135 Pflichtspielen gemeinsam auf dem Platz stand, begrüßen: "Das würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im Finale wiedersehen."

Sollten die Bayern auch im Halbfinale gegen Rekordsieger Real Madrid ihr volles Leistungspensum auf den Platz bringen, kein unrealistisches Szenario. Konrad Laimer und Co. werden jedenfalls alles dafür geben, dass man eine völlig verkorkste Spielzeit nun doch noch zu einem halbwegs guten Ende bringt. Die Leistung gegen den Premier-League-Zweiten darf Mut machen, dass aus diesem Traum auch wirklich handfeste Realität werden kann.