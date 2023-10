Lahm: "Es ist Zeit für eine Zeitenwende"

Es ist wichtig, dass im deutschen Fußball auf entscheidenden Positionen die Weichen für die UEFA EURO 2024 gestellt wurden: Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer, Rudi Völler überblickt das Geschehen in der National- mannschaft wieder als Sportdirektor, und Andreas Rettig übernimmt im DFB den Posten Geschäftsführer Sport. Damit kann Ruhe rund um die Nationalmannschaft einkehren, und jeder kann sich voll auf seine Rolle fokussieren. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr!

Wir können festhalten, dass ab sofort nur noch eines zählt vor dieser wichtigen Europameisterschaft im eigenen Land: Klarheit und Konzentration auf den gemeinsamen Erfolg! Bereits ab Dienstag werden Millionen Fans aus Deutschland und der ganzen Welt sich auf der Ticket-Seite der UEFA um Karten bewerben und dabei hoffen, am Ende der Registrierungsphase per Losverfahren ausgewählt zu werden.

Was viele von ihnen neben dem Karten-Wunsch vereint, ist die Sehnsucht nach einer Nationalmannschaft, die sich vor eigenem Publikum leidenschaftlich und kämpferisch zeigt und ein erfolgreiches Turnier spielt. Die Anhänger wollen nach dem frühen Ausscheiden bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften und bei der UEFA EURO 2020 wieder eine Nationalmannschaft sehen, mit der sie sich voll identifizieren können.

Es ist Zeit für eine Zeitenwende im deutschen Fußball. Und in der Gesellschaft. Fünf Jahre ist es her, dass Deutschland 2018 den Zuschlag für die UEFA EURO 2024 erhalten hat. Seither bereiten die EURO 2024 GmbH von UEFA und DFB, die Botschafterin Celia Sasic und ich das Turnier vor. Diese Jahre waren weltweit geprägt von extremen Veränderungen und ständiger Unruhe. Ein permanentes Umdenken war und ist gefragt.

Mit Blick auf das Eröffnungsspiel am 14. Juni dürfen wir von nun an beginnen, die UEFA EURO 2024 als Wendepunkt zu begreifen: für Europa, für die Gesellschaft, für uns alle. Dieses Turnier ist ein Aufruf für Solidarität und Fürsorge sowie für ein Wiedererstarken des europäischen Gedankens, um künftig besser den Krisen und Konflikten trotzen zu können. Europa und seine wichtigen Werte wie Demokratie und Freiheit, Vielfalt und Toleranz, Integration und Inklusion sollen dabei gestärkt und gefeiert werden. Denn ein Ausgrenzen ist nicht das Modell des 21. Jahrhunderts in Europa. Es geht vielmehr darum, Millionen Menschen hier bei uns in Deutschland, also im Herzen von Europa, miteinander zu verbinden und den Zusammenhalt zu betonen und zu genießen.

Es braucht neue Visionen und Ziele

Wir wolllen ein Fußball-Fest der Freude feiern! Dafür braucht es jetzt neue Visionen und Ziele, noch mehr Mut und Optimismus. Es braucht in der Gesellschaft - wie auch im Fußball - authentische Führungspersönlichkeiten und Vorbilder, die Menschen zusammenführen und ihnen eine Orientierung geben. Eine positive Grundhaltung ist gefragt. Zusammenhalt statt Selbsterhöhung. In der Turnier-Organisation sind wir uns dieser Verantwortung bewusst und haben uns sehr viel vorgenommen. In intensiven Gesprächen mit der Bundesregierung haben Celia Sasic und ich zuletzt auch auf politischer Ebene gezielt auf diese große Bedeutung der UEFA EURO 2024 aufmerksam gemacht und werden dabei herausragend unterstützt.

Diese Rückendeckung spüren wir auch von großen deutschen Unternehmen und der UEFA, die gemeinsam mit uns bei der Planung extrem viel Wert auf die ökologische Nachhaltigkeit legt. Natürlich liegt bis zum Eröffnungsspiel auch noch viel Arbeit vor uns allen - beispielsweise in den wichtigen Bereichen Sicherheit und Mobilität! Hier ist noch einiges zu tun, und hier ist weitere Unterstützung gefragt. Und ich bin mir sicher, dass sich jeder dieser Verantwortung bewusst ist.

Aus 24 teilnehmenden Nationen und Millionen Fans wird auf eindrucksvolle Weise das "Team Europa" geformt. Die UEFA EURO 2024 ist somit Anstoß und Anregung für Politik und Wirtschaft, den Bürgerinnen und Bürgern zu verdeutlichen, wie die Infrastruktur und wichtige Initiativen gefördert und ausgebaut werden können, um die Gemeinschaft nachhaltig zu stärken. Nun gilt es, diese Planungen weiter mit Leben zu füllen und die Prozesse voranzutreiben. Auf dem Platz und in der Organisation.

Fußball ist überall präsent

Der Fußball hat es verdient, gefördert und gefeiert zu werden! Denn der Fußball spielt nicht nur in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle in Deutschland. Die Fans identifizieren sich mit diesem Sport auf wunderbare Art und Weise: Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Sprache und Alter spielen im Fußball keine Rolle. Fußball ist Sport, Bildung, Unterhaltung, Diskussionsthema, Kulturgut - und Lebenselixier. In jeder Stadt, in nahezu jedem Dorf in Deutschland befindet sich ein Fußball-Platz, auf dem sich regelmäßig Spielerinnen und Spieler treffen.

Der Fußball in Deutschland wird somit immer wieder zum letzten Schmelztiegel unserer Gesellschaft. Während der UEFA EURO 2024 werden wir das mit einer besonderen Intensität spüren. Durch die Fans in den Stadien und insbesondere auch durch die Millionen Menschen, die sich auf den Fan Zones, in den Vereinsheimen, Gaststätten, Gärten und Wohnzimmern versammeln und aus den insgesamt 51 Spielen gemeinsame Ereignisse und Erinnerungen werden lassen. Dieses Turnier findet nicht nur in den großen Arenen statt - das ganze Land feiert mit, und jede Region spielt da eine Hauptrolle.

Der Fußball verbindet und vereint uns Menschen. Die UEFA EURO 2024 wird deshalb für eine neue Aufbruchstimmung in Deutschland sorgen! Sportlich und gesellschaftlich.

Philipp Lahm (39) spielte 113-mal für Deutschland, lief bei je drei Welt- und Europameisterschaften auf. 2014 gewann er in Brasilien als Kapitän den WM-Titel, schon bei der WM 2006 in Deutschland war er als Nationalspieler mittendrin. Nun bereitet Lahm als Turnierdirektor die EURO 2024 und damit das nächste Sommermärchen im eigenen Land vor.