Alleine drei Treffer von Harry Kane und noch fünf von anderen Spielern dazu: Mit 8:1 hat der FC Bayern am Wochenende gegen den FSV Mainz gewonnen. So ein hohes Ergebnis ist auch in der Bundesliga ungewöhnlich.

Die Bayern-Stars Leon Goretzka, Raphael Gurreiro und Harry Kane (v.r.) bejubeln ein Tor gegen Mainz. Getty Images