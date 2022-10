Lästereien über Villarreal, Sevilla und Valencia: Vereine fordern Entschuldigung von Rubiales

Weil er in nach außen gedrungenen Whatsapp-Nachrichten über drei Erstligisten gelästert hat, ist RFEF-Präsident Luis Rubiales in die Kritik geraten. Die betroffenen Klubs verlangen eine Entschuldigung.

Die Vereine Valencia, Sevilla und Villarreal haben Rubiales in einer gemeinsamen Mitteilung aufgefordert, sich öffentlich "bei den Vereinen und ihren Fans" zu entschuldigen, nachdem private Gespräche bekannt wurden, in denen er erklärt, welche drei Vereine er am wenigsten leiden kann. Zusätzlich fordern sie eine Richtigstellung.

Zuvor hatte "El Confidencial" Screenshots von Whatsapp-Nachrichten Rubiales' veröffentlicht, die er offenbar an seinen Vater versendet hat. Laut der spanischen Online-Zeitung seien die Nachrichten während des Spiels von Real Madrid gegen den FC Sevilla am 18. Januar 2020 verfasst worden.

Die erste Botschaft des RFEF-Präsidenten lautet: "Mal sehen, ob wir diese 'palangana' (Kosename für den FC Sevilla) loswerden. Sie sind die zweitschlechteste Mannschaft von allen.“ Die Antwort lautete: "Ja, und Valencia und Sevilla für mich". Rubiales Junior schreibt zurück: "Für mich in dieser Reihenfolge: Villarreal, Sevilla und Valencia."

Vereine sprechen von "grober Respektlosigkeit"

Am heutigen Dienstag veröffentlichten alle drei Klubs gleichlautende Mitteilungen: "Der FC Sevilla, der FC Valencia und der FC Villarreal verurteilen gemeinsam die grobe Respektlosigkeit, die der Präsident des Königlichen Spanischen Fußballverbands (RFEF), Luis Rubiales, in Gesprächen gezeigt hat, die am Dienstag, den 11. Oktober von El Confidencial veröffentlicht wurden", heißt es darin. "Die Gespräche, in denen er mit einer solchen Verachtung, Feindseligkeit und Arroganz gegenüber den drei Vereinen spricht, sind inakzeptabel für eine Person, die eine so verantwortungsvolle Position innehat und die Interessen aller Vereine des spanischen Fußballs gleichermaßen wahren muss.“

Außerdem sei man "äußerst besorgt" über die möglichen Folgen, die Rubiales‘ Verhalten für die Vereine haben könnte, "da sein Verhalten der Transparenz innerhalb des Wettbewerbs nicht förderlich ist".