Kurz vor Saisonstart: MLS verändert Play-off-Format

Wenige Tage vor dem Saisonstart hat die MLS ihr Play-off-Format angepasst. Das gab die US-amerikanische Profiliga am Dienstag bekannt.

In den MLS-Play-offs spielen künftig mehr Mannschaften als bisher. IMAGO/USA TODAY Network

Demnach qualifizieren sich künftig die besten neun statt wie bisher die besten sieben Teams der Hauptrunde für die Play-offs, wodurch das Freilos für die Sieger der Eastern und Western Conference in der ersten Runde entfällt.

Dort spielen die Mannschaften außerdem nicht mehr im K.-o.-System, sondern im "Best of three"-Modus um den Einzug ins Conference-Halbfinale. In den weiteren drei Runden gibt es wie bisher K.-o.-Spiele.

Titelverteidiger der am Wochenende startenden Saison ist der Los Angeles FC mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Steven Cherundolo (Hannover 96) als Cheftrainer. Das Team aus Kalifornien gewann in der vergangenen Saison das Finale im Elfmeterschießen gegen Philadelphia Union um den deutschen Verteidiger Kai Wagner.

Zu den Mannschaften mit Meisterschaftsambitionen zählt auch Nashville SC um den Berliner Hany Mukhtar, der in der vergangenen Saison Torschützenkönig war und zum MVP der Hauptrunde gewählt wurde.

