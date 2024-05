Kurpfalz Bären mit drei Personalentscheidungen

Mit Blick auf die kommende Saison haben die Kurpfalz Bären ihre Kaderplanung weiter voran getrieben. Der Zweitligist schafft zwischen den Pfosten und auf der Linksaußenposition Klarheit.

Wie die Kurpfalz Bären in einer offiziellen Meldung bekannt gegeben haben, wird Torfrau Johanna Wiethoff auch in der Saison 2024/2025 zwischen den Pfosten des Zweitligisten stehen. Für die 22 Jahre alte Schlussfrau passen die Rahmenbedingungen aus Mannschaftsgefüge, Studium und Bundesligahandball gut zusammen: "Ich fühle mich hier wohl und deshalb gab es für mich keine andere Option als hier weiterzuspielen", so Wiethoff.

Wiethoff gehört in der aktuellen Spielzeit zu den Top 5 Torfrauen der Liga und weist durchschnittlich 9,5 Paraden pro Partie auf. Trainerin Franzi Steil hebt vor allem die Konstanz der ehemaligen Jugendnationalspielerin hervor: "Johanna hat uns in dieser Saison viele Spiele gewonnen und spielt seit Januar auf einem konstant hohen Niveau. Wir können uns glücklich schätzen, sie weiter bei uns zu haben." Wiethoff, die im Sommer 2017 an den Altrhein wechselte, geht damit in ihre siebte Spielzeit bei den Bären.

Abschied von Urgestein

Katrin Rüttinger dagegen wird den Bären nicht mehr zur Verfügung stehen und kürzertreten. "Ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese Saison miterleben durfte und hoffe, dass wir am Ende den Klassenerhalt feiern können", sagt Rüttinger und ergänzt: "Aber es ist an der Zeit anderen Dingen mehr Raum zu geben."

Eine Entscheidung, die Verein und Trainerteam nachvollziehen können, die 33-Jährige dennoch ungern ziehen lassen. "Katrin bringt alles mit, was für einen Mannschaftssport wichtig ist. Sie war und ist ein absolutes Vorbild für all unsere Spielerinnen. Wir alle wünschen ihr das Beste", so Steil.

Konstanz auf Linksaußen

Neben Wiethoff hat auch Rebecca Engelhardt ihren Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert. "Das Pensum aus dualem Studium und Leistungshandball ist schon enorm. Allerdings habe ich noch zu viel Spaß am Wettkampf, mit den Mädels und bin noch nicht bereit, kürzer zu treten", so Engelhardt zu ihren Beweggründen.

Mit 119 Treffern hat Engelhardt Ligaweit auf ihrer Position die meisten Treffer aus dem Feld erzielt und gehört seit Jahren zu den Leistungsträgerinnen der Bären. "Über die Qualität von Rebecca muss man keine Worte verlieren", so Trainerin Franzi Steil, die vor allem die Spielintelligenz der 27-Jährigen hervorhebt: "Rebecca hat das Spiel verstanden und weiß worauf es ankommt. Ich bin froh, dass sie für ein weiteres Jahr zugesagt hat."