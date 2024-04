Kurpfalz Bären halten 19-Jährige

Die Kurpfalz Bären setzen weiter auf eine junge Spielerin, die in dieser Saison auf einer ungewohnten Position zum Einsatz kommt. Die 19-Jährige habe sich "hervorragend entwickelt", betont die Trainerin des Handball-Zweitligisten, Franziska Steil.

Lena Sophie Stitzel wird auch in der Saison 2024/2025 für die Bären auflaufen und verlängert ihren Vertrag um eine weitere Spielzeit. Als Nobody in die Saison gestartet, habe sich die 19-Jährige „freigeschwommen" und sei aus der Mannschaft von Franziska Steil nicht mehr wegzudenken. „Lena hat sich hervorragend entwickelt, ist unfassbar fleißig, ehrgeizig und hat sich durchgesetzt", so Steil voll des Lobes und ergänzt: „Sie wird ihren Weg gehen und ich bin froh, dass sie dies vorerst in Ketsch tut."

Gelernte Rückraumspielerin hilft am Kreis aus

Die 1,83-Meter große Rechtshänderin spielt ihre erste Saison im Unterhaus und dies auf ungewohnter Position am Kreis. Normalerweise ist die Abiturientin im Rückraum zu Hause. „Ich bin froh, dass ich so viele Spielanteile bekomme, es ist völlig egal wo. Ich möchte der Mannschaft helfen", so Stitzel.