Künzer soll DFB-Direktorin werden - Hrubesch peilt "klaren" Sieg an

Für die deutschen Frauen steht das vorentscheidende Duell in der Nations League gegen Dänemark an. Im Vorfeld des Showdowns bestimmt aber die Personalie Nia Künzer die Schlagzeilen.

Bevor der Bundestrainer in der Presserunde des DFB am Dienstagmittag das Wort ergreifen durfte, musste Sonja Alger, die Pressesprecherin der Frauen-Nationalmannschaft, noch etwas klarstellen bezüglich der Besetzung der Sportdirektoren-Stelle: "Wir können Nia Künzer nicht bestätigen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen." Am Mittwoch hatte zuerst die BILD berichtet, dass Künzer den Direktoren-Posten beim Verband übernehmen soll. Das deckt sich mit Informationen des kicker.

Ob die Personalie Künzer noch vor dem Nations-League-Spiel am 1. Dezember gegen Dänemark bestätigt wird, ist offen. Klar ist aber, dass die deutsche Mannschaft dieses Spiel in Rostock unbedingt - und im Optimalfall mit mindestens zwei Toren Unterschied - gewinnen muss, um sich weiterhin die Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu wahren.

Aktuell ist Dänemark, das im Hinspiel gegen das DFB-Team mit 2:0 siegte, Tabellenführer der Gruppe 3 mit zwölf Punkten aus vier Spielen. Die deutsche Mannschaft hat drei Zähler weniger auf dem Konto. Nur der Gruppenerste kommt weiter. Hrubesch: "Wir wollen das Spiel bestimmen und entscheiden. Und wir wollen klar gewinnen. Wenn wir Dänemark mitspielen lassen, dann haben wir schlechte Karten." In Wales muss die deutsche Elf am 5. Dezember antreten.

Hrubesch: "Lockerheit, Glaube und Überzeugung sind wieder da"

Positiv stimmt den 72-Jährigen, dass die Spielerinnen nach dem ordentlichen 5:1 gegen Wales in Sinsheim am 27. Oktober und dem wenig überzeugenden 2:0-Sieg am 31. Oktober auf Island durchaus selbstkritisch waren. "Wir sind uns einig, dass wir mehr können", meint Hrubesch nach seinen ersten beiden Spielen als Interims-Bundestrainer. "Die Lockerheit, der Glaube und die Überzeugung sind aber wieder da. Vorher hatten die Spielerinnen an sich gezweifelt." Die Zeiten sollen vorbei sein.

Hrubesch hat keine Zweifel daran, dass sich das DFB-Team für die Spiele in Paris qualifiziert. "Olympia ist ein absolutes Highlight", sagt er aus eigner Erfahrung. 2016 coachte Hrubesch die deutsche Olympia-Mannschaft der Männer in Brasilien.

Zurückkehren in den deutschen Kader werden neben Torhüterin Merle Frohms vom VfL Wolfsburg auch Lina Magull sowie Sydney Lohmann von Meister Bayern München. Alle drei Spielerinnen verpassten die ersten beiden Partien unter der Regie Horst Hrubesch wegen Verletzungen. Passen muss indes die Wolfsburgerin Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg wegen Rückenproblemen.