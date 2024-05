Künast über Sturm: "Ist auf einem sehr, sehr guten Weg"

Nico Sturm fehlte dem deutschen Team bei der WM in Tschechien auch gegen Schweden. DEB-Sportdirektor Christian Künast machte aber Montag aber Hoffnung auf eine baldige Rückkehr.

Stand in Ostrava zumindest wieder auf dem Eis: NHL-Stürmer Nico Sturm. IMAGO/Andreas Beil

Auch im dritten Gruppenspiel bei der WM am Montagabend gegen Schweden musste die deutsche Nationalmannschaft Nico Sturm und Max Szuber verzichten, die sich beide beim Auftaktsieg gegen die Slowakei (6:4) Blessuren zugezogen hatten. Wann das Duo wieder zurückkehren wird, bleibt unklar.

Zumindest Sturm könnteaber schon bald wieder auf dem WM-Eis zurückkehren. "Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg", sagte Christian Künast vor der Partie gegen Gold-Kandidat Schweden bei MagentaSport. "Ich bin guter Dinge, dass er bald wieder zum Einsatz kommt", so der DEB-Sportdirektor weiter.

Sturm vor Rückkehr, Reichel erstmals dabei

Laut Künast soll der Stanley-Cup-Sieger von 2022 mit der Colorado Avalanche noch "ein, zwei Tage" geschont werden. Das vierte deutsche Vorrundenspiel bei der WM steht am Mittwoch (16.20 Uhr, bei ProSieben und MagentaSport) gegen Lettland an. Die beiden Nordamerika-Profis Sturm und Szuber hatten bereits beim 1:6 gegen die USA am Samstagabend angeschlagen gefehlt. Dagegen kehrte Abwehrspieler Fabio Wagner, der ebenfalls im Auftaktspiel eine Blessur erlitten und gegen die USA gefehlt hatte, gegen die Schweden ins deutsche Aufgebot zurück.

NHL-Stürmer Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks stand am Montag dagegen erstmals bei der WM für das deutsche Team im Kader und komplettiert damit das deutsche WM-Aufgebot. "Er wird uns vor allem mehr Tiefe in der Offensive und mehr Speed geben", sagte Künast über den 21-Jährigen. Der Straubinger Joshua Samanski (22), der mit dem deutschen Team nach Ostrava gereist war, kann damit nicht mehr für das Turnier nominiert werden.