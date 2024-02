Kroos spricht über die heißen Themen, sagt aber nicht viel

Toni Kroos spielt immer noch auf Top-Niveau, könnte sich aber schon bald in den sportlichen Ruhestand verabschieden. Vor Real Madrids Gastspiel in Leipzig äußerte sich der 34-Jährige dazu.

Toni Kroos kehrte mal wieder nach Deutschland zurück, sprach aber hauptsächlich spanisch. Auf Real Madrids Pressekonferenz vor dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei RB Leipzig war neben Trainer Carlo Ancelotti der inzwischen 34 Jahre alte Stratege an der Reihe, den anwesenden Journalisten vor dem Beginn der Königsklassen-K.-o.-Runde Rede und Antwort zu stehen.

Das tat der Weltmeister von 2014, seit ebenjenem Sommer beim spanischen Rekordmeister unter Vertrag, auch in Bezug auf die beiden Themen, die rund um seine Person aktuell am spannendsten sind: Kehrt er für die anstehende Heim-EM wirklich noch mal in die Nationalmannschaft zurück - und wie lange spielt er überhaupt noch? Doch wirklich erhellt haben dürfte er die Fragensteller mit seinen Ausführungen nicht.

Hörer des Podcasts "Einfach mal Luppen", den Kroos mit seinem Bruder Felix betreibt, hatten die Aussagen schon mehrmals gehört, dass sich der Mittelfeldmann bei diesen Entscheidungen noch Zeit lassen wird. "Ich denke darüber nach", verriet er in puncto eines DFB-Comebacks zwar. "Aber entschieden ist noch nichts." Guter Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann ist jedenfalls anzunehmen, in vertrauter Atmosphäre sprach dieser vor zwei Jahren einmal im Kroos-Podcast vor.

Für Kroos gibt es nur zwei Optionen

Und falls der Stratege bei der Europameisterschaft tatsächlich noch mal mit dem Adler auf der Brust auflaufen würde, wäre seine illustre Vereinslaufbahn zu diesem Zeitpunkt dann bereits beendet? Wie schon zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison, als er die Entscheidung in Absprache mit dem Verein ebenfalls lange hinauszögerte, gibt es für Kroos nur zwei Optionen: Noch mal ein Jahr dranhängen - oder die Schuhe an den Nagel.

"Ich weiß es wirklich noch nicht, das ist die Wahrheit", beschwor Kroos am Montagabend und bestätigte damit nur, dass es wieder ein bisschen dauern könnte, bis auch die Öffentlichkeit über seine Pläne Bescheid weiß. Bis dahin muss sie mutmaßen, dass die Partie in Leipzig am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) womöglich das letzte Champions-League-Auswärtsspiel sein könnte, das Toni Kroos, der gegen RB "ein starkes Team und ein sehr schweres Spiel" erwartet, in seiner großen Karriere bestreitet.