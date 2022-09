Kromp nimmt 21 mit zur U-17-WM nach Indien

Anfang Oktober beginnt die Weltmeisterschaft der U-17-Juniorinnen in Indien. Das DFB-Aufgebot steht nun fest.

Vom 4. bis 31. Oktober wird in Indien der Weltmeister bei den U-17-Juniorinnen ermittelt. Trainerin Friederike Kromp nominierte am Mittwoch ihren 21-köpfigen Kader. Sechs weitere Spielerinnen stehen für den aktuellen Europameister auf Abruf bereit.

"Schon jetzt blicken wir auf zwei sehr intensive und überaus erfolgreiche zwei Jahre mit dem Jahrgang 2005 zurück. Wir sind nun in der glücklichen Lage, innerhalb von weniger als zwölf Monaten bereits unser viertes Turnier mit dieser besonderen Mannschaft spielen zu dürfen", wird Kromp auf der DFB-Website zitiert.

Ziel für die WM in Südasien sei es, "bis zum Ende im Turnier" zu bleiben. Nach zwei erfolgreichen EM-Qualifikationsturnieren und der im Mai gewonnenen U-17-Europameisterschaft reist die DFB-Auswahl als eines von drei europäischen Teams nach Indien. Kromp weiter: "Wir freuen uns sehr darauf, uns mit den besten Teams aller Kontinente messen zu dürfen. Unser Ziel für die WM ist klar: Wir wollen die gemeinsame Zeit in Indien maximieren ."

Alle Spiele in Goa

In Kürze gelte es, "mit den Rahmenbedingungen vor Ort in kurzer Zeit" klarzukommen, führte die Trainerin aus. Sie und ihr Team treffen in der Gruppenphase der WM am 11. Oktober zunächst auf Nigeria. Dann folgt am 14. Oktober (beide Spiele ab 16.30 Uhr MESZ) das Duell mit Chile, ehe zum Abschluss am 17. Oktober, ab 13 Uhr Neuseeland letzter Gegner sein wird. Alle Partie finden im Urlaubsort Goa statt.

Das DFB-Aufgebot

Tor: Lina Altenburg (Eintracht Frankfurt), Eve Boettcher (RB Leipzig), Hannah Etzold (Werder Bremen); Feld: Mara Alber (TSG Hoffenheim), Paulina Bartz (Eimsbütteler TV), Loreen Bender (Eintracht Frankfurt), Annaleen Böhler (FC Bayern München), Antonia Dehm (FC Bayern München), Marlene Deyß (Hamburger SV), Laura Gloning (FC Bayern München), Mathilde Janzen (TSG Hoffenheim), Melina Krüger (Magdeburger FFC), Paulina Platner (Eintracht Frankfurt), Laila Portella (FC Esslingen), Lilith Schmidt (1. FC Köln), Alara Sehitler (FV Ravensburg), Marie Steiner (TSG Hoffenheim), Svea Stoldt (Hamburger SV), Jella Veit (Eintracht Frankfurt), Sandra Walbeck (1. FC Köln), Emily Wallrabenstein (Eintracht Frankfurt); Abruf: Alina Axtmann (SC Freiburg), Tessa Blumenberg (VfL Wolfsburg), Anne Moll (Bayer Leverkusen), Melina Reuter (SC Freiburg), Kyra Spitzner (RB Leipzig), Mia Werner (RB Leipzig)