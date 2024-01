Kroatische Torwart-Hoffnung: Das fast perfekte Märchen des Dominik Kuzmanovic

Er hat für die Kroaten gegen Frankreich zum EM-Hauptrundenstart groß aufgetrumpft. Das fast perfekte Märchen des Dominik Kuzmanovic:

Dominik Kuzmanovic spielte gegen Frankreich sehr stark. DeFodi Images via Getty Images

13 Paraden, rund 42 Prozent gehaltene Bälle: Das sind Weltklasse-Zahlen. Es sind die Zahlen des Dominik Kuzmanovic. Zugegeben: Ein solches Spiel kann einem Torhüter schonmal "passieren". Ein Ausrutscher nach oben, vielleicht. Aber die Leistung des 21-Jährigen am gestrigen Donnerstag (18. Januar) ist noch höher einzuschätzen, da er sie nicht irgendwo gegen irgendwen auf die Platte gebracht hat.

Kuzmanovic verpasste den Start der Handball-Europameisterschaft 2024 krank. Dann rückte er zum Rumänien-Spiel nach. Es ist seine erste EM-Teilnahme überhaupt. Sein erster Einsatz verlief dann recht unauffällig. Sechs Paraden (28,6 Prozent) beim abschließenden Vorrundenspiel gegen Rumänien (31:25).

In der Kölner Lanxess Arena haute er dann aber am Donnerstag einen raus: Das Spiel gegen den amtierenden Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Frankreich macht den Kroaten Hoffnung. Hoffnung, dass da endlich mal wieder ein zukünftiger Weltklasse-Torhüter zwischen den Pfosten heranreift. Mit Kuzmanovic und Matej Mandic haben die Kroaten gleich zwei vielversprechende 21-jährige Keeper in ihren Reihen.

"Ich bin zurückgekommen"

Beinahe hätte Dominik Kuzmanovic mit den Kroaten Frankreich überrascht (32:34) - mit ihm als zentralen Erfolgsfaktor. Er sagte danach im Interview mit handball-world: "Ich glaube an mich selbst, ich bin zurückgekommen. Es war viel harte Arbeit."

"Aber ich kümmere mich nicht um individuelle Leistungen", fügte der 21-jährige Schlussmann des kroatischen European-League-Teilnehmers RK Nexe Našice bescheiden hinzu. Ihn störte natürlich vor allem die Niederlage seines Teams.

Welche Leistung ihm da gelungen war, stellte der 1,91 Meter große Torhüter durch seine Worte über die Franzosen - ob gewollt oder ungewollt - selbst aber heraus: "Das sind 16 Spieler der Extraklasse. Sie haben einige der weltbesten Spieler."

Kuzmanovic glaubt an Halbfinal-Chance

"Bei der EM gibt's richtig viele gute Torhüter. Man sieht Torhüter, die man so vielleicht nicht auf der Schirm hatte", so der französische Spielmacher Kentin Mahé danach gegenüber handball-world.

"Das Erfreuliche daran ist, dass man trotzdem gewinnt. Und das spricht ja dafür, dass wir mit der Erfahrung, die wir haben, ruhig bleiben", stellte Mahé fest. Ja, die Franzosen haben es dann wieder einmal vor allem mit ihrer großen Erfahrung geregelt. Erfahrung, die die Kroaten auf dieser Ebene in der Breite noch nicht haben - vor allem nicht zwischen den Pfosten. Aber das kann sich ja noch entwickeln.

Für Kuzmanovic, der nun 14 Länderspiele absolviert hat (er war bei der WM 2023 schon mit dabei), geht es erstmal am Samstag (20. Januar) mit Kroatien gegen Ungarn. Mit nur einem Punkt stehen die Kroaten mit dem Rücken zur Wand. Doch Dominik Kuzmanovic glaubt noch an die Halbfinal-Chance, wie er gegenüber handball-world betonte.