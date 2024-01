Kroatien trauert um Ex-Nationaltrainer Kranjcar

Im Alter von nur 64 Jahren ist der ehemalige kroatische Nationaltrainer Zlatko Kranjcar verstorben. Nicht nur in seinem Heimatland sorgt die Nachricht für Trauer, auch in Österreich hinterließ die Rapid-Legende tiefe Spuren.

Kranjcar sei am Montag in Zagreb einer kurzen und schweren Erkrankung erlegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur "Hina". Der kroatische Verband bestätigte den Tod des ehemaligen Trainers, der die kroatische Nationalmannschaft 2006 zur WM-Endrunde nach Deutschland geführt hatte.

Kapitän im ersten Länderspiel Kroatiens

Als Spieler war Kranjcar Kapitän im ersten Länderspiel Kroatiens als eigenständige Nation im Oktober 1990 beim Duell mit den USA. Auf Vereinsebene feierte er Erfolge mit Dinamo Zagreb und Rapid Wien. Die Hütteldorfer schreiben auf ihrer Website von einer "schockierenden und tieftraurigen Nachricht". In Gedenken an "Zizo" werde Rapid das kommende Wiener Derby, das am Sonntag bei der Austria gespielt wird, mit Trauerflor bestreiten. Kranjcar bestritt zwischen 1984 und 1990 201 Spiele für Rapid (106 Tore) und schoss den Traditionsklub 1987 und 1988 zum Meistertitel.

Vater von Niko Kranjcar

Von 1991 war Kranjcar, Vater des ehemaligen Profis Niko Kranjcar (u.a. Tottenham Hotspur, Glasgow Rangers), Trainer mehrerer Klubs in der Alpenrepublik und in seinem Heimatland. Nationaltrainer Kroatiens war er als Nachfolger von Otto Baric von 2004 bis 2006, beim WM-Finalturnier in Deutschland schied die Mannschaft sieglos in der Vorrunde aus - Slaven Bilic wurde danach ins Amt berufen. Zuletzt war Kranjcar von 2018 bis 2019 Coach der iranischen U-23-Nationalmannschaft.